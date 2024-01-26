"Якщо США затримається у військових інноваціях, то Китай може перехопити ініціативу", — Ігаль Левін (відео)

Дві країни зараз перебувають у режимі постійних військових перегонах. На боці Китая велика кількість людей, а США володіють технологіями, каже військовий оглядач.

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США зараз намагаються грати із Китаєм навипередки щодо модернізації та збільшенню збройних сил. Затримка з модернізацією та запровадженням нових технологій на один рік, що зараз відчуває США — це чималий термін. Про це в інтерв'ю розповів редактор воєнного Фокусу, ізраїльський військовий оглядач Ігаль Левін.

На його думку, США зараз найсильніша армія на планеті, що у багатьох моментах закладає фундаментальні основи для збройних сил інших країн. Саме США є прикладом застосування літаків нового покоління, далекобійних систем чи іноваційних фрегатів або важливості космічних сил.

"Водночас Китай все це намагається скопіювати та підлаштуватись під нові реалії у збройних силах, — акцентує Левін. — Якщо США трішки загальмує у цьому напрямку, то перестане бути тим самим законодавцем в армійських інноваціях".

Наприклад, зараз США дуже активно конкурують з Китаєм саме у космічному просторі за Луну, за Марс і за точки Лагранжа, де можна розмістити свої космічні станції. Це дозволить станціям витрачати мінімальний ресурс для своєї роботи, зазначає військовий оглядач.

Хоча ці всі плани на багато десятиліть наперед, але треба розуміти, що Пекін, на відміну від США, немає проблем із людським ресурсом за рахунок населення, каже Левін. Якщо потрібно кинути велику масу людських ресурсів на будування якогось величезного військового об'єкта і наситити його фахівцями, то КНР легко це зробить.

"Проте у Пекіна великі проблеми з технологіями та доступом до них, — відзначає експерт. — Через це Пекіну доводиться будь-яким чином отримувати розробки та займатись реінжинірингом, намагаючись повторити або перевершити оригінал".

Американці прекрасно це знають і розуміють, тому затримки з оновленням F-35 є значною проблемою для США.

Раніше Фокус розповідав, що у США стартувало виробництво B-21 Raider. Кожен стелс-бомбардувальник у першій партії буде збитковим попри компенсації інфляції з бюджету.