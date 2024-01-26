Виробництво B-21 Raider стартувало: виробник втратив понад 1 млрд доларів на програмі

Кожен побудований стелс-бомбардувальник B-21 Raider у першій партії буде збитковим попри компенсації інфляції з бюджету.

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Американська компанія Northrop Grumman заявила про збитки у розмірі 1,17 млрд доларів від програми створення стелс-бомбардувальника B-21 Raider. Про це повідомляє The War Zone.

У США стартувало малосерійне виробництво бомбардувальників B-21 Raider, які мають замінити B-1B Lancer та B2 Spirit. Пʼять літаків, які виробить компанія, будуть збитковими. Після отримання всіх компенсацій, збиток Northrop Grumman складає 1,17 млрд доларів за квартал.

"Втрата значною мірою спричинена зміною наших припущень щодо фінансування для пом’якшення впливу макроекономічних збоїв на фазу LRIP (початкове малосерійне виробництво) програми та вищими прогнозованими виробничими витратами, які відображають нещодавні переговори з постачальниками та наш досвід у завершенні першого літака", — пояснили збитки у оборонній компанії.

Гендиректор Northrop Grumman Кеті Уорден каже, що вони виконають замовлення на бомбардувальники, прогноз залишається незмінним. Повітряні сили США вже знаходяться в процесі придбання 6 передсерійних версій B-21 Raider. Деякі з них можуть надійти на озброєння, а не тільки використовуватимуться для тестувань.

Загальну вартість програми оцінюють у 243 млрд доларів, бо Повітряні сили США хочуть отримати 100-145 бомбардувальників B-21. Відтак перші збитки Northrop Grumman будуть незначними у порівнянні з загальними потенційними прибутками, пишуть у виданні. Оперативні ескадрильї мають надійти до 2030 року. Армія США вважає програму B-21 Raider критично важливою й позитивно оцінюють її розвиток.

Нагадаємо, 10 листопада у США показали перший політ B-21 Raider.

Раніше у США опублікували ефектні кадри стесл-бомбардувальника B-21 Raider.