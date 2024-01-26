Производство B-21 Raider стартовало: производитель потерял более 1 млрд долларов на программе

Каждый построенный стелс-бомбардировщик B-21 Raider в первой партии будет убыточным, несмотря на компенсации инфляции из бюджета.

Related video

Американская компания Northrop Grumman заявила об убытках в размере 1,17 млрд долларов от программы создания стелс-бомбардировщика B-21 Raider. Об этом сообщает The War Zone.

В США стартовало мелкосерийное производство бомбардировщиков B-21 Raider, которые должны заменить B-1B Lancer и B2 Spirit. Пять самолетов, которые произведет компания, будут убыточными. После получения всех компенсаций, убыток Northrop Grumman составляет 1,17 млрд долларов за квартал.

"Потеря в значительной степени вызвана изменением наших предположений по финансированию для смягчения влияния макроэкономических сбоев на фазу LRIP (начальное мелкосерийное производство) программы и более высокими прогнозируемыми производственными затратами, которые отражают недавние переговоры с поставщиками и наш опыт в завершении первого самолета", — пояснили убытки в оборонной компании.

Гендиректор Northrop Grumman Кэти Уорден говорит, что они выполнят заказ на бомбардировщики, прогноз остается неизменным. Воздушные силы США уже находятся в процессе приобретения 6 предсерийных версий B-21 Raider. Некоторые из них могут поступить на вооружение, а не только будут использоваться для тестирования.

Общую стоимость программы оценивают в 243 млрд долларов, потому что Воздушные силы США хотят получить 100-145 бомбардировщиков B-21. Поэтому первые убытки Northrop Grumman будут незначительными по сравнению с общими потенциальными доходами, пишут в издании. Оперативные эскадрильи должны поступить до 2030 года. Армия США считает программу B-21 Raider критически важной и положительно оценивают ее развитие.

Напомним, 10 ноября в США показали первый полет B-21 Raider.

Ранее в США опубликовали эффектные кадры стесл-бомбардировщика B-21 Raider .