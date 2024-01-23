В США начали производство новейших бомбардировщиков B-21 "Raider", — Пентагон

После успешных летных испытаний компания Northrop Grumman получила от Минобороны США зеленый свет на масштабное производство самолетов B-21.

Related video

Компания Northrop Grumman получила разрешение на начало производства новейшего бомбардировщика B-21 "Raider". Всего ВВС Соединенных Штатов планируют закупить не менее 100 самолетов. Об этом 23 января заявил заместитель министра обороны США по закупкам и поддержке Уильям Лаплант.

"Производство стелс-бомбардировщика B-21 "Raider" продвигается вперед. Прошлой осенью, основываясь на результатах наземных и летных испытаний и зрелых планах команды по производству, я дал добро на начало производства B-21 в низком темпе", — написал чиновник в соцсетях.

Лаплант отметил, что одним из ключевых атрибутов программы новейших стелс-бомбардировщиков самого начала было проектирование производства в больших масштабах. Это необходимо для надежного сдерживания потенциального противника. Если же серийного выпуска не будет, то их возможности не имеют никакого значения, добавил замминистра.

Как сообщили обозреватели Defence One, новый стелс-бомбардировщик, совершивший свой первый полет в ноябре, заменит B-1B Lancer и B-2 Spirit и, как ожидается, поступит на вооружение в середине 2020-х годов. Он должен был подняться в воздух, чтобы компания получила зеленый свет на серийное производство.

Важно

ВВС США опубликовали новые эффектные изображения стелс-бомбардировщика B-21 Raider (фото)

Напомним, на прошлой неделе ВВС подтвердили, что один из шести испытательных самолетов B-21 совершил испытательный полет с базы ВВС "Эдвардс" в Калифорнии, что стало вторым публично подтвержденным полетом бомбардировщика.