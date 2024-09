Гиперзвуковая ракета Mako: переломный момент для F-22 и F-35

Разработка компании Lockheed Martin свидетельствует о том, что США всерьез задумались о гиперзвуковом оружии. При изготовлении ракеты используется цифровой инжиниринг и аддитивный технологический процесс, а сам боеприпас совместим с самолетами F-35, F-22 и F/A-18.

Новая гиперзвуковая ракета Mako компании Lockheed Martin – ключевое достижение в попытках США сократить отставание от Китая и России в области гиперзвукового оружия.

Фокус перевел статью аналитика по национальной безопасности Брэндона Дж. Вайхерта о новой разработке американской оружейной корпорации, которая призвана конкурировать с гиперзвуковыми ракетами РФ и Китая.

Ракета Mako, способная развивать скорость свыше 5 Махов, совместима с разными американскими самолетами, включая F-35, F-22 и F/A-18, и предназначена для многоцелевого использования как против наземных, так и против морских объектов.

Благодаря исключительной маневренности в полете и высокой скорости ей трудно противодействовать. При изготовлении ракеты используется цифровой инжиниринг и аддитивный технологический процесс для снижения затрат и увеличения производственных объемов.

Mako – важнейший шаг в противодействии китайской стратегии отказа/отрицания доступа в Индо-Тихоокеанском регионе.

Гиперзвуковая ракета Mako компании Lockheed: переломный момент для F-35

Гонка гиперзвуковых вооружений продолжается. Китай, Россия и Индия прилагают все усилия, чтобы добиться господства на этой важной арене. На данный момент Россия лидирует, а Китай идет за ней по пятам. Индия не отстает от китайцев.

Американцы уже давно хотят создать гиперзвуковое оружие. На самом деле в начале гиперзвуковой гонки американцы имели решающее преимущество. Но лидерство Вашингтона сошло на нет, и теперь американцы играют в догонялки.

Хотя американцы пока что и отстают, они не выбывают из гонки. Недавно компания Lockheed Martin попыталась возглавить борьбу за создание мощного гиперзвукового оружия. Ракета Mako компании Lockheed Martin – один из шагов в правильном направлении.

Гиперзвуковая ракета Mako

Новая ракетная система компании Lockheed названа в честь мако, одной из самых быстрых акул в мире, и она по праву заслужила свое имя. Гиперзвуковая ракета Mako может развивать скорость свыше 5 Махов. На сайте Lockheed Martin ничего не говорится о дальности полета Mako, но можно не сомневаться, что она достаточно велика, чтобы бросить вызов любому сопернику.

Самое интересное в новой Mako то, что она может поместиться в оружейном отсеке боевого самолета пятого поколения F-35 Lightning II. По другим данным, Mako можно адаптировать для установки практически на любой американский самолет, от F-22 Raptor до F/A-18 Super Hornet.

Это доказывает Америка всерьез задумалась о гиперзвуковом оружии.

Сможет ли Пентагон масштабировать эти системы – это уже другой вопрос, равно как и их экономическая эффективность. Но с технологической точки зрения Mako – давно назревший шаг в правильном направлении.

Ключевой особенностью системы Mako является ее уникальная способность к маневрированию в полете. Благодаря этому оборонительным системам будет сложнее отследить и уничтожить ракету до того, как она сможет достичь цели.

Ракета Mako компании Lockheed обладает многоцелевым набором возможностей. Эта система может противодействовать целям на суше и на море. Современный американский военный самолет способен запустить это оружие по целому ряду целей. Военные могут использовать его для нанесения ударов по дорогостоящим объектам, включая противокорабельные системы, что будет иметь ключевое значение, если Соединенные Штаты вступят в горячую войну с Китайской Народной Республикой.

Ключевой шаг противодействия отказу/отрицанию доступа

В нынешних условиях у китайцев есть комплексная стратегия для лишения американцев доступа к спорным регионам в Индо-Тихоокеанском регионе, таким как Южно-Китайское и Восточно-Китайское моря и Тайваньский пролив.

Эта китайская стратегия, также известная как "Булава ассасина" или "отказ/отрицание доступа (A2/AD)", является существенным препятствием для американского потенциала проецирования силы.

Но если Lockheed сможет наладить серийное производство своей системы Mako, она станет еще одним методом преодоления китайского военного превосходства в Индо-Тихоокеанском регионе.

Как только Китай поверит, что лишил ВМС и ВВС США возможности проецирования силы в своем регионе, китайцы перейдут к традиционной позиции для удара, переместив свои военные корабли на открытое пространство из-за убеждения, что американцы не смогут угрожать этим системам.

Mako позволит американцам снова угрожать этим платформам.

Учитывая все опасения по поводу оборонно-промышленной базы США и ее способности к быстрому серийному производству оружия, Lockheed использовала новые современные методы производства. Цифровой инжиниринг и аддитивный технологический процесс снижают затраты и повышают эффективность производства, что дает возможность построить больше ракет.

Главное еще впереди

Американцы слишком отстали от своих противников в гонке гиперзвуковых вооружений. Сейчас, когда мир все больше приближается к войне, в которой будет использоваться гиперзвуковое оружие, американским военным придется прилагать двойные усилия, чтобы противостоять успехам соперников.

Lockheed Martin медленно, но верно помогает Америке достичь этой цели. Это небольшой, но все же успех на фоне жалкого состояния оборонной промышленности.

Об авторе

Брэндон Дж. Вайхерт – аналитик по национальной безопасности National Interest, бывший сотрудник Конгресса и геополитический аналитик, пишущий для The Washington Times, Asia Times и The-Pipeline. Автор книг "Winning Space: How America Remains a Superpower", "Biohacked: China's Race to Control Life" и "The Shadow War: Iran's Quest for Supremacy". Его следующая книга, A Disaster of Our Own Making: How the West Lost Ukraine, выйдет 22 октября в издательстве Encounter Books. За Вайхертом можно следить в Twitter: @WeTheBrandon.