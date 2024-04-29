Гонка систем "воздух-воздух": Китай быстро догоняет Запад в области ракетного вооружения

Эксперты отмечают, что китайская ракета PL-17 большой дальности (VLRAAM) представляют серьезную угрозу для самолетов AWACS. Оружие якобы имеет дальность около 400 км, спутниковую навигацию, а также инерциальную систему наведения.

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В Пентагоне обеспокоены наращиванием военного потенциала Китая особенно в области разработки передовых ракетных технологий. В частности эксперты обратили внимание на китайскую ракету PL-17 класса "воздух-воздух" очень большой дальности (VLRAAM), позволяющую наносить удары по целям с больших расстояний. О том, как Пекин стремится догнать западные ВВС в области ракетного вооружения говорится в материале The Eurasian Times от 28 апреля.

Китайскую ракету PL-15 часто сравнивают с американской AIM-120 AMRAAM, но в Пентагоне отмечают, что инженеры Поднебесной уже разработали вариант PL-17 VLRAAM и работают над еще более мощной ракетой большой дальности, известной как PL-XX или PL-21.

Также китайские оружейники изучают возможности двухрежимного наведения с использованием как активного радара, так и инфракрасных самонаводящихся искателей, что улучшает возможности ракеты в плане выбора и устойчивости к контрмерам.

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Авторы материала пишут, что и США и Китай стремятся создать более мощные и дальнобойные ракеты класса "воздух-воздух", а также расширить платформы для них, которые будут способны нести больше оружия на борту. Таким образом, военные двух государств устроили гонку вооружения в этой сфере, в которой Китай достаточно быстро наращивает свой потенциал.

В то время как китайцы работают над передовой PL-17, в США увеличивают количество боевых самолетов F-35 Lightning II, расширяя при этом их внутренние отсеки для оружия.

Что известно о китайской разработке

Китайская ракета PL-17, как утверждается, имеет дальность около 400 км и использует двухимпульсный твердотопливный ракетный двигатель. Оружие предназначено для поражения самолетов-заправщиков, а также самолетов дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО).

Такой радиус поражения более чем в два раза превышает максимальную дальность действия самого дальнобойного оружия класса "воздух-воздух" американских вооруженных сил — AIM-120D.

При этом эксперты отмечают, что запуск ракеты будет происходить в момент, когда сам самолет не может обнаружить цель. Предполагается, что PL-17 во время полета будет находиться на больших высотах и полагаться на инерциальное наведение, спутниковую навигацию и канал передачи данных для отслеживания целей.

В целом, развитие Китаем ракетных технологий, заключили обозреватели, представляет собой серьезный вызов глобальному военному балансу и подчеркивает необходимость постоянной бдительности и стратегического планирования со стороны других стран для противодействия этим возникающим угрозам.

Ранее сообщалось, что с 2021 года в КНР значительно нарастили производство истребителей пятого поколения J-20. Эксперты отмечают, что более 10 авиабригад ВВС НОАК могут иметь данные машины.