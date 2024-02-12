Опередил США и Россию: Китай масштабно представил свое вооружение на WDS 2024 (фото)

Площадь китайской экспозиции в пять превысила российскую. Она составила 4 668 кв. метров, при этом американские компании заняли 3 335 кв. метров, а Россия — всего лишь 800.

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Китай мощно заявил о себе на оборонной выставке WDS 2024 в Саудовской Аравии, представив широкий спектр военной техники. Среди прочего вооружения были показаны различные беспилотники, истребители, ракеты класса "воздух-воздух", системы противовоздушной и противоракетной обороны большой дальности, противотанковые средства и комплекты C4ISR. Об этом рассказали обозреватели Breaking Defense.

Авторы публикации отмечают, что World Defense Show 2024 для китайских оружейников стала возможностью затмить конкурентов на мировой арене по аналогии с экспозициями на других выставках в Персидском заливе.

И хотя китайские компании представили коллекцию платформ и вооружений, превосходящую американские и все другие международные павильоны, те, кто жаждал увидеть серийные истребители или военные корабли в натуральную величину, были разочарованы: на выставке были представлены небольшие модели во всех сферах.

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Тем не менее китайские фирмы заняли больше всего площади, а также впервые провел воздушную демонстрацию. Так площадь китайской экспозиции, большая часть которой приходится на зону "Оборона Китая", составила 4 668 кв. м. Это самый большой показатель среди всех международных компаний. Например, Турция занимала 4 355 кв. м, США — 3 335, а Россия заняла чуть более 800 кв. м.

Китайский беспилотник Wing Loong-10B

Среди ведущих китайских оборонных подрядчиков и органов военного экспорта на выставке присутствовали:

Aerospace Long-March International Trade Co. (ALIT);

China National Precision Machinery Import/Export Corporation (CPMIEC);

China National Aero-Technology Import and Export Corporation (CATIC)4

China Great Wall Industry Corporation (CGWIC);

China State Shipbuilding Corporation (CSSC);

ELINC;

China North Industries Corporation (Norinco);

Poly Defence.

Демонстрация самолетов J-10 пилотажной группы из КНР

Среди наиболее привлекательных систем, представленных на выставке были:

беспилотник Wing Loong II;

35-мм зенитная пушка LD-35 и интегрированная система ПВО4;

модель сверхзвуковой противокорабельной ракеты CM-302;

семейство ракет класса "воздух-земля" Blue Arrow;

противотанковая ракета Red Arrow 12E;

155-мм управляемый снаряд GP155B GPS.

Китайская 35-мм зенитная пушка LD-35

Обозреватели добавили, что такой размах китайских производителей, которые пытаются расширить свое присутствие на Ближнем Востоке, вероятно, стал тревожным зрелищем для американских чиновников. Однако утешением им может стать тот факт, что Китай не получили никаких новых заказов, по крайней мере публично во время шоу.

Напомним, Саудовская Аравия заинтересована в пополнении парка боевой авиации истребителями F-35 Lightning II. Но пока США медлят с продажей, поэтому Эр-Рияд может заинтересоваться китайскими машинами FC-31, которые также обладают стелс-возможностями.