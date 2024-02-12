Випередив США та Росію: Китай масштабно представив своє озброєння на WDS 2024 (фото)

Площа китайської експозиції вп'ятеро перевищила російську. Вона становила 4668 кв. метрів, водночас американські компанії зайняли 3335 кв. метрів, а Росія — лише 800.

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Китай потужно заявив про себе на оборонній виставці WDS 2024 в Саудівській Аравії, представивши широкий спектр військової техніки. Серед іншого озброєння було показано різноманітні безпілотники, винищувачі, ракети класу "повітря-повітря", системи протиповітряної та протиракетної оборони великої дальності, протитанкові засоби та комплекти C4ISR. Про це розповіли оглядачі Breaking Defense.

Автори публікації зазначають, що World Defense Show 2024 для китайських зброярів стала можливістю затьмарити конкурентів на світовій арені за аналогією з експозиціями на інших виставках у Перській затоці.

І хоча китайські компанії представили колекцію платформ і озброєнь, що перевершує американські та всі інші міжнародні павільйони, ті, хто прагнув побачити серійні винищувачі або військові кораблі в натуральну величину, були розчаровані: на виставці були представлені невеликі моделі в усіх сферах.

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Проте китайські фірми зайняли найбільше площі, а також уперше провели повітряну демонстрацію. Площа китайської експозиції, більша частина якої припадає на зону "Оборона Китаю", склала 4668 кв. м. Це найбільший показник серед усіх міжнародних компаній. Наприклад, Туреччина займала 4355 кв. м, США — 3335, а Росія зайняла понад 800 кв. м.

Китайський безпілотник Wing Loong-10B

Серед провідних китайських оборонних підрядників і органів військового експорту на виставці були присутні:

Aerospace Long-March International Trade Co. (ALIT);

Китайська національна корпорація з імпорту/експорту прецизійної техніки (CPMIEC);

China National Aero-Technology Import and Export Corporation (CATIC)4

China Great Wall Industry Corporation (CGWIC);

Китайська державна суднобудівна корпорація (CSSC);

ELINC;

China North Industries Corporation (Norinco);

Poly Defence.

Демонстрація літаків J-10 пілотажної групи з КНР

Серед найпривабливіших систем, представлених на виставці, були:

безпілотник Wing Loong II;

35-мм зенітна гармата LD-35 та інтегрована система ППО4;

модель надзвукової протикорабельної ракети CM-302;

сімейство ракет класу "повітря-земля" Blue Arrow;

протитанкова ракета Red Arrow 12E;

155-мм керований снаряд GP155B GPS.

Китайська 35-мм зенітна гармата LD-35

Оглядачі додали, що такий розмах китайських виробників, які намагаються розширити свою присутність на Близькому Сході, ймовірно, став тривожним видовищем для американських чиновників. Однак утіхою їм може стати той факт, що Китай не отримали жодних нових замовлень, принаймні публічно під час шоу.

Нагадаємо, Саудівська Аравія зацікавлена в поповненні парку бойової авіації винищувачами F-35 Lightning II. Але поки США зволікають із продажем, тому Ер-Ріяд може зацікавитися китайськими машинами FC-31, які також мають стелсможливості.