F-35 — нездійсненна мрія: Близький Схід дивиться в бік китайських винищувачів FC-31

Поки що США зволікають із продажем F-35 Саудівській Аравії і це може відкрити дорогу китайському FC-31, оскільки Пекін дуже хоче продавати свої літаки країнам близькосхідного регіону.

Related video

Придбання американського стелс-винищувача F-35 Lightning II залишається нездійсненною мрією для країн Близького Сходу, за винятком Ізраїлю. Тим часом Китай зробив кроки, щоб заповнити цю прогалину і допомогти країнам домогтися локалізації оборонного виробництва, запропонувавши свій новітній літак-невидимку FC-31 (J-31) Gyrfalcon. Про це 7 лютого повідомили оглядачі The Eurasian Times.

На тлі прагнення Саудівської Аравії до локалізації військових закупівель провідні китайські оборонні продукти, включно з винищувачами, безпілотниками та бронетехнікою, викликали великий інтерес на виставці World Defense Show 2024, яка проходить в Ер-Ріяді.

Річ у тім, що з країн Близького Сходу тільки Ізраїль є володарем сучасних F-35. І з урахуванням досить непростих відносин саудитів зі Сполученими Штатами в контексті закупівель збройових систем, і зокрема, бойової авіації, Ер-Ріяд хоче збільшити локалізацію оборонної техніки принаймні до 50 відсотків до 2030 року. А китайські виробники зброї зможуть забезпечити передачу технологій, щоб сприяти локалізації виробництва.

Про це свідчить той факт, що китайські оборонні компанії займають найбільшу площу на WDS 2024 — це при тому, що в Ер-Ріяді представлено військову продукцію понад 75 країн світу.

Винищувач FC-31

Китайський FC-31 це не F-35

"Те, що США зволікають із продажем F-35, може відкрити дорогу китайському FC-31, оскільки Пекін дуже хоче продати цей винищувач, призначений для підтримки з повітря і нанесення авіаударів по наземних цілях", — пишуть автори матеріалу.

Тим часом деякі експерти стверджують, що характеристики китайської передової машини "не дотягують" до F-35. Так оглядач Кріс Осборн зазначив, що J-31 не вистачає можливості вертикального зльоту і посадки, як у F-35B. Також китайський літак поступається в плані авіоніки та озброєння.

Винищувач F-35

З іншого боку спостерігачі відзначають разючу схожість FC-31 з американським F-35. Плоский хвіст і здвоєні двигуни китайської машини, схоже, запозичені у F-22, а передня частина нагадує F-35. І це не дивно, підкреслюють експерти, оскільки, за даними американців, китайські хакери внаслідок кібератаки поцупили найважливіші специфікації та технічні деталі низки американських систем озброєнь, включно з F-35.

Важливо

Одержимість стримування Китаю: військові КНР відреагували на серійне виробництво В-21

"Хоча наразі FC-31 не перебуває на озброєнні ВПС НВАК, схоже, що виробник докладає всіх зусиль, щоб запропонувати його китайським військовим. За словами компанії, останні зусилля є частиною плану, що дозволяє FC-31 обслуговувати два ринки: внутрішній і міжнародний", — підсумували оглядачі.

Нагадаємо, китайські зброярі вже постачатимуть свої літаки на Близький Схід. Так армія Пакистану закупить партію китайських стелс-винищувачів FC-31. За словами маршала авіації Захіра Ахмеда Бабера Сідху, літаки надійдуть на озброєння в найближчому майбутньому.