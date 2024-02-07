F-35 — несбыточная мечта: Ближний Восток смотрит в сторону китайских истребителей FC-31

Пока США медлят с продажей F-35 Саудовской Аравии и это может открыть дорогу китайскому FC-31, поскольку Пекин очень хочет продавать свои самолеты странам ближневосточного региона.

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Приобретение американского стелс-истребителя F-35 Lightning II остается несбыточной мечтой для стран Ближнего Востока, за исключением Израиля. Тем временем Китай предпринял шаги, чтобы заполнить этот пробел и помочь странам добиться локализации оборонного производства, предложив свой новейший самолет-невидимку FC-31 (J-31) Gyrfalcon. Об этом 7 февраля сообщили обозреватели The Eurasian Times.

На фоне стремления Саудовской Аравии к локализации военных закупок, ведущие китайские оборонные продукты, включая истребители, беспилотники и бронетехнику, вызвали большой интерес на проходящей в Эр-Рияде выставке World Defense Show 2024.

Дело в том, что из стран Ближнего Востока только Израиль является обладателем современных F-35. И с учетом достаточно непростых отношений саудитов с Соединенными Штатами в контексте закупок оружейных систем, и в частности, боевой авиации, Эр-Рияд хочет увеличить локализацию оборонной техники по крайней мере до 50 процентов к 2030 году. А китайские производители оружия смогут обеспечить передачу технологий, чтобы способствовать локализации производства.

Об этом свидетельствует тот факт, что китайские оборонные компании занимают самую большую площадь на WDS 2024 — это при том, что в Эр-Рияде представлена военная продукция более 75 стран мира.

Истребитель FC-31

Китайский FC-31 это не F-35

"То, что США медлят с продажей F-35, может открыть дорогу китайскому FC-31, поскольку Пекин очень хочет продать этот истребитель, предназначенный для поддержки с воздуха и нанесения авиаударов по наземным целям", — пишут авторы материала.

Между тем некоторые эксперты утверждают, что характеристики китайской передовой машины "не дотягивают" до F-35. Так обозреватель Крис Осборн отметил, что J-31 не хватает возможности вертикального взлета и посадки, как у F-35B. Также китайский самолет уступает в плане авионики и вооружения.

Истребитель F-35

С другой стороны наблюдатели отмечают поразительное сходство FC-31 с американским F-35. Плоский хвост и сдвоенные двигатели китайской машины, похоже, заимствованы у F-22, а передняя часть напоминает F-35. И это не удивительно, подчеркивают эксперты, так как по данным американцев, китайские хакеры в результате кибератаки утащили важнейшие спецификации и технические детали ряда американских систем вооружений, включая F-35.

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"Хотя в настоящее время FC-31 не состоит на вооружении ВВС НОАК, похоже, что производитель прилагает все усилия, чтобы предложить его китайским военным. По словам компании, последние усилия являются частью плана, позволяющего FC-31 обслуживать два рынка: внутренний и международный", — подытожили обозреватели.

Напомним, китайские оружейники уже будут поставлять свои самолеты на Ближний Восток. Так армия Пакистана закупит партию китайских стелс-истребителей FC-31. По словам маршала авиации Захира Ахмеда Бабера Сидху, самолеты поступят на вооружение в ближайшем будущем.