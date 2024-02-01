Одержимость сдерживания Китая: военные КНР отреагировали на серийное производство В-21

Китайские эксперты пророчат новейшему бомбардировщику "непредвиденные технические проблемы" из-за спешки в производстве машин, которые только два месяца назад совершили первый полет.

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В США начали малосерийное производство новейших стелс-бомбардировщиков B-21 Raider, совершивших свой первый полет всего пару месяцев назад. Комментируя "поспешность в производстве" этих самолетов китайские военные отметили, что этот шаг отражает навязчивую идею США по сдерживанию Китая и рискует обернуться обратным эффектом. Об этом сообщает издание Global Times.

В общей сложности Соединенные Штаты намерены изготовить по меньшей мере 100 самолетов B-21, которые в перспективе должны заменить бомбардировщики B-1B и B-2 и стать партнерами бомбардировщиков B-52J в 2030-х годах. Таким образом производство B-21 вместе с инициативой Next Generation Air Dominance показывает серьезность намерений США в конкуренции с Китаем.

В этой связи китайские эксперты отметили, что для снижения затрат на производство и техническое обслуживание B-21 будет иметь меньшие размеры и грузоподъемность по сравнению со своим предшественником, B-2. Кроме того, новая машина больше рассчитана на внезапные атаки в миссиях, напоминающих партизанскую войну.

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Еще одной особенностью B-21 является его открытая структура. Это означает, что самолет может быть модернизирован по мере развития, и именно поэтому малосерийное производство может быть начато всего через два месяца после первого полета.

Однако китайские аналитики выразили сомнения по поводу поспешности производства, так как обычно оно начинается только после фаз демонстрационного и опытного образцов, на которые могут уйти годы.

"Несмотря на применение новых производственных технологий, такое поспешное продвижение может привести к множеству непредвиденных технических проблем, что в итоге только замедлит реализацию проекта. Это показывает, насколько США одержимы идеей сдерживания Китая и сохранения своей глобальной военной гегемонии", — подытожили китайские специалисты.

Напомним, американская компания Northrop Grumman заявила об убытках в размере 1,17 млрд долларов от программы создания стелс-бомбардировщика B-21 Raider. Несмотря на компенсации инфляции из бюджета, каждый построенный самолет в первой партии будет убыточным.