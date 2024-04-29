Гонка систем "повітря-повітря": Китай швидко наздоганяє Захід у сфері ракетного озброєння

Експерти зазначають, що китайська ракета PL-17 великої дальності (VLRAAM) становить серйозну загрозу для літаків AWACS. Зброя нібито має дальність близько 400 км, супутникову навігацію, а також інерціальну систему наведення.

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У Пентагоні занепокоєні нарощуванням військового потенціалу Китаю, особливо в галузі розробки передових ракетних технологій. Зокрема, експерти звернули увагу на китайську ракету PL-17 класу "повітря-повітря" дуже великої дальності (VLRAAM), що дає змогу завдавати удари по цілях із великих відстаней. Про те, як Пекін прагне наздогнати західні ВПС у сфері ракетного озброєння, ідеться в матеріалі The Eurasian Times від 28 квітня.

Китайську ракету PL-15 часто порівнюють із американською AIM-120 AMRAAM, але в Пентагоні зазначають, що інженери Піднебесної вже розробили варіант PL-17 VLRAAM і працюють над ще потужнішою ракетою великої дальності, відомою як PL-XX або PL-21.

Також китайські зброярі вивчають можливості дворежимного наведення з використанням як активного радара, так і інфрачервоних самонавідних шукачів, що покращує можливості ракети в плані вибору та стійкості до контрзаходів.

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Автори матеріалу пишуть, що і США, і Китай прагнуть створити потужніші та далекобійніші ракети класу "повітря-повітря", а також розширити платформи для них, які будуть здатні нести більше зброї на борту. Так військові двох держав влаштували перегони озброєння в цій сфері, у якій Китай досить швидко нарощує свій потенціал.

Тоді як китайці працюють над передовою PL-17, у США збільшують кількість бойових літаків F-35 Lightning II, розширюючи їхні внутрішні відсіки для зброї.

Що відомо про китайську розробку

Китайська ракета PL-17, як стверджується, має дальність близько 400 км і використовує двоімпульсний твердопаливний ракетний двигун. Зброя призначена для ураження літаків-заправників, а також літаків дальнього радіолокаційного виявлення (ДРЛВ).

Такий радіус ураження більш ніж удвічі перевищує максимальну дальність дії найдалекобійнішої зброї класу "повітря-повітря" американських збройних сил — AIM-120D.

Експерти зазначають, що запуск ракети відбуватиметься в момент, коли сам літак не може виявити ціль. Передбачається, що PL-17 під час польоту перебуватиме на великих висотах і покладатиметься на інерціальне наведення, супутникову навігацію та канал передавання даних для відстеження цілей.

Загалом розвиток Китаєм ракетних технологій, підсумували оглядачі, є серйозним викликом глобальному військовому балансу та наголошує на необхідності постійної пильності і стратегічного планування з боку інших країн для протидії цим загрозам, що виникають.

Раніше повідомлялося, що з 2021 року в КНР значно наростили виробництво винищувачів п'ятого покоління J-20. Експерти зазначають, що понад 10 авіабригад ВПС НВАК можуть мати ці машини.