"До конца года их будет еще больше": Зеленский предупредил о ядерных угрозах Путина

Российская Федерация намерена усилить ядерные угрозы из-за отсутствия побед на фронте в боях с украинскими войсками.

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Глава Кремля Владимир Путин усиливает ядерные угрозы, до конца года их будет еще больше. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Sky TG24.

По его словам, россияне демонстрируют свою слабость, когда начинают говорить о ядерном оружии. К таким действиям они прибегают, поскольку битва на поле и дипломатия не дали результатов, к которым они стремились.

"До конца года будет больше ядерных угроз, по данным нашей разведки", — отметил руководитель государства.

Зеленский прокомментировал и украинское контрнаступление. Он отметил, что наступательные действия украинских войск будут продолжаться и в дальнейшем. По его словам, все хотели бы видеть быстрые результаты на поле боя, но это слишком масштабные боевые действия. Руководитель государства подчеркнул, что украинцы устали, но имеют высокий уровень мотивации против российских захватчиков.

"Мы делаем все, чтобы дать отпор врагу", — добавил Зеленский.

Сколько россиян поддерживают ядерный удар по Украине

По данным социологов, пожилые россияне чаще выступали за применение ядерного оружия на территории соседней страны, чем молодые. Социологический опрос компании Russian Field, который был проведен в июне, показал, что 16% граждан Российской Федерации считают применение ядерного оружия против Украины приемлемым.

Напомним, Россия готовится, или уже испытала, межконтинентальную крылатую ракету "Буревестник" с ядерной установкой, дальность полета которой может быть более 3000 км. Ядерный заряд у пресловутой российской межконтинентальной ракеты "Буревестник" меньше, чем у других видов вооружения РФ. Несмотря на это, она может уничтожить целый район города. США и НАТО получили хороший сигнал, ведь в случае удара по Украине, от радиации пострадают западные страны.