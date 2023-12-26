Пекін не дозволить РФ використати ядерну зброю: хоче, щоб була васалом, — політолог (відео)

Пекін зацікавлений, щоб Москва продовжувала воювати, що послабить її та Захід з США і дозволить отримувати економічну вигоду, вважає політолог Віктор Бобиренко.

Related video

РФ та Китай домовились про стратегічну співпрацю, тому що намагаються отримати один від одного важливу користь: Пекін потребує дешевих ресурсів і економічного впливу на Росію, а Кремлю вкрай важливі хоч якісь гроші на підтримку свого силового апарату. Про це в інтерв'ю Фокусу заявив політолог Віктор Бобиренко.

В цьому симбіозі, на думку експерта, кожна зі сторін думає, як краще обдурити іншу й отримати більше заявленого. І тут треба розуміти, що у Китая взагалі немає поняття, як дружба між країнами, там панує конфуціанська теорія васальства, зазначає політолог.

"Китай категорично проти захоплення чужих територій і тому досі не визнав Крим російським, — акцентує Віктор Бобиренко. — Пекін вважає, що достатньо освоювати чужі території економічно, чим він успішно і займається на території РФ і не тільки там".

На думку політолога, Китай виступав і буде виступати за конвенційне ведення війни та не дасть Росії примінити навіть тактичну ядерну зброю, адже це загрожує безпеці всьому світу, а значить і економічному розвитку КНР. З іншого боку Пекін зацікавлений в довгій війні між Росією й Україною, тому що це послаблює всіх трьох конкурентів: РФ, США та загальний "західний світ".

"Саме тому китайці будуть говорити про мир і намагатись якось по-тихому допомогати постачанням технологій та дронів для озброєння РФ, щоб не розізлити США та ЄС, — зазначає фахівець. — У Китая з РФ торгівля йде на рівні всього 12%, тоді як вся решта припадає на західні країни".

З іншого боку, каже політолог, США до виборів не будуть робити ризьких рухів по відношенню до КНР. Пекін теж не буде проявляти активність в аспекті допомоги Росії, щоб зберегти своєрідне статус-кво.

Раніше Фокус писав, що поведінку Росії не схвалюють навіть у Китаї. Використання ядерної зброї — це фактично порушення загальної системи безпеки, що існує від самого початку створення такої зброї.