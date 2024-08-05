Нового скоординованого наступу вже не буде: РФ провалила літню кампанію, — ГУР

Водночас, за словами журналістів, російські війська повільно просуваються до стратегічно важливого міста Покровська та заявляють про захоплення Новоселівки Першої.

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Цього літа Росія не почне нового скоординованого наступу вздовж сотень кілометрів лінії фронту, заявляють західні та українські експерти. Водночас Москва заявляє про захоплення ще одного населеного пункту в Донецькій області. Про це пише Newsweek.

"Повторення широкомасштабного наступу вздовж усієї лінії фронту, як у лютому 2022 року, поки що виключено", — заявив журналістам представник української військової розвідки Андрій Юсов.

Водночас, зазначають журналісти, російські війська повільно просуваються до стратегічно важливого міста Покровська та заявляють про захоплення Новоселівки Першої.

Однак наприкінці липня "Інститут вивчення війни" зазначав, що російські війська "навряд чи проведуть нову літню наступальну операцію через обмеження в матеріальних і людських ресурсах".

Наприкінці місяця на заході Донецької області російські війська просувалися локальними зусиллями. Водночас ЗС РФ не вистачає більш масштабних оперативних можливостей для відновлення наступальної операції в Донецькій області або в інших районах фронту цього літа, зазначили в ISW.

Нік Рейнольдс, науковий співробітник із наземних військових кампаній з лондонського Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI), погодився з такою оцінкою.

Але, за його словами, становище "крихке для обох сторін" і "вкрай непередбачуване".

Аналітики та офіційні особи сходяться на тому, що Кремль веде війну на виснаження в надії знищити особовий склад і запаси техніки Києва, перш ніж закінчаться власні ресурси.

Нагадаємо, що, за оцінками аналітиків, основна битва 2024 року буде на Покровському напрямку, винищувачі F-16 покликані врятувати становище.

Також повідомлялося, що бійці ССО показали "зачистку" поблизу Торецька і продовжують стримувати російську армію, яка чинить тиск і штурмує на Торецькому напрямку.