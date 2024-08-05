Нового скоординированного наступления уже не будет: РФ провалила летнюю кампанию, — ГУР

Вместе с тем, по словам журналистов, российские войска медленно продвигаются к стратегически важному городу Покровску и заявляют о захвате Новоселовки Первой.

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Этим летом Россия не начнет новое скоординированное наступление вдоль сотен километров линии фронта, заявляют западные и украинские эксперты. В то же время Москва заявляет о захвате еще одного населенного пункта в Донецкой области. Об этом пишет Newsweek.

"Повторение широкомасштабного наступления вдоль всей линии фронта, как в феврале 2022 года, пока исключено", — заявил журналистам представитель украинской военной разведки Андрей Юсов.

Вместе с тем, отмечают журналисты, российские войска медленно продвигаются к стратегически важному городу Покровску и заявляют о захвате Новоселовки Первой.

Однако в конце июля "Институт изучения войны" отмечал, что российские войска "вряд ли проведут новую летнюю наступательную операцию из-за ограничений в материальных и людских ресурсах".

В конце месяца на западе Донецкой области российские войска продвигалась локальными усилиями. При этом ВС РФ не хватает более масштабных оперативных возможностей для возобновления наступательной операции в Донецкой области или в других районах фронта этим летом, отметили в ISW.

Ник Рейнольдс, научный сотрудник по наземных военным кампаниям из лондонского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI), согласился с такой оценкой.

Но, по его словам, положение "хрупкое для обеих сторон" и "крайне непредсказуемое".

Аналитики и официальные лица сходятся в том, что Кремль ведет войну на истощение в надежде уничтожить личный состав и запасы техники Киева, прежде чем закончатся собственные ресурсы.

Напомним, что, по оценкам аналитиков, основная битва в 2024 году будет на Покровском направлении, истребители F-16 призваны спасти положение.

Также сообщалось, что бойцы ССО показали "зачистку" вблизи Торецка и продолжают сдерживать российскую армию, которая оказывает давление и штурмует на Торецком направлении.