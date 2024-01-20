"Считанные недели или месяцы": Украина проиграет без военной помощи США, — NBC

Советник по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан и директор национальной разведки Аврил Хейнс сообщили законодателям конкретные даты, когда у Киева будут исчерпываться те или иные способности, утверждают источники журналистов.

Related video

США до сих пор не выделили финансирование на помощь Киеву на 2024 год. Во время закрытого заседания с законодателями главные помощники президента Джо Байдена заявили, что Украина может проиграть за считанные недели без помощи. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на два источника.

Советник по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан и директор национальной разведки Аврил Хейнс сообщили законодателям, что у Украины уже в ближайшие недели исчерпаются определенные возможности ПВО и артиллерии. Об этом журналистам сообщили лица, знакомые с темой встречи.

Один из чиновников Белого дома назвал оценку "невероятно суровой", поскольку помощь Украине остается под вопросом. Отмечается, что во время встречи Салливан и Хейнс предоставили высшему руководству Конгресса засекреченные временные рамки, когда ключевые военные ресурсы Украины будут значительно истощены, а также подробную оценку текущей динамики на поле боя. Салливан, как утверждают источники, подчеркнул, что положение Украины будет усложняться в течение года. Он также назвал диапазон дат, когда в Украине исчерпаются конкретные возможности.

Кроме этого законодателей предупредили, что отсутствие помощи Киеву может побудить союзников, включая Южную Корею и Японию пересмотреть свои союзы. Победа России пройдется эхом по всему миру тем, что США не пришли на помощь.

Двухпартийная группа лидеров Конгресса на встрече согласилась, что оказание помощи Украине является приоритетом национальной безопасности, но признала, что существуют разногласия относительно того, как действовать в законодательном порядке, сказали собеседники.

Также в издании отмечают, что лидер большинства в Сенате Чак Шумер оценивает шансы на сделку "больше, чем на половину", вероятно, она уже будет на следующей неделе.

Напомним, 19 января СМИ писали, что Украина будет накапливать силы в 2024 году, чтобы пойти в наступление в 2025 году.

В Госдепе США заявили, что РФ попытается использовать выборы в Европе против Украины.