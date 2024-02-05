Дальность 300-500 км: о каких дальнобойных ракетах к F-16 мог говорить Наев

Под озвученные характеристики подпадают крылатые тактические ракеты JASSM, которые серийно производят с 2003 года.

Related video

Украина ожидает поставки истребителей F-16 вместе с ракетами дальностью 300-500 км. Defense Express проанализировали, о каких боеприпасах может идти речь.

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев анонсировал, что в дальнейших пакетах военной помощи ожидается получение истребителей F-16 вместе с ракетами на 300-500 км.

"В дальнейших пакетах военной помощи Украина ждет самолеты F-16 и ракеты с дальностью поражения целей в 300-500 километров, что позволит Силам обороны Украины достичь еще больших успехов на поле боя и освободить нашу территорию от врага", — сказано в оригинальной заметке.

В издании обращают внимание, что такая формулировка не означает, что речь идет именно о ракетах к F-16. Формулировка может означать отдельно самолеты, и отдельно дальнобойные ракеты по типу ATACMS или Storm Shadow/SCALP. Однако если рассмотреть вариант, что речь идет о ракетах к F-16, то под характеристики подпадают тактические крылатые ракеты AGM-158 JASSM. По своей концепции она схожа с уже имеющимися боеприпасами Storm Shadow и произведена по технологии стелс.

AGM-158 JASSM Фото: Вікіпедія

Ракета AGM-158 JASSM находится в серийном производстве и поставляется на экспорт. Существует сразу несколько версий ракет с разной дальностью поражения:

AGM-158A JASSM — 370 км, в производстве с 2003 года;

AGM-158B JASSM-ER — 900 км, в производстве с 2014 года;

AGM-158 JASSM-XR — 1900 км, находится в разработке;

LRASM — противокорабельная ракета 800 кг.

Самым реалистичным для Украины является вариант JASSM или JASSM-ER. F-16 является носителем обеих ракет, которые нельзя назвать крайне дефицитными. Также производитель Lockheed Martin планировал выйти на производство 1000 ракет JASMM и противокорабельных LRASM в год.

Напомним, спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что Украина должна подготовить инфраструктуру для приема и обслуживания истребителей F-16.

Ранее Юрий Игнат сообщил, какие проблемы решат истребители F-16.