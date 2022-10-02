Руководил "Призраками Киева": в бою над Черным морем погиб летчик Михаил Матюшенко

Полковник отдавал приказы так, что все "Призраки" возвращались живыми после боевых выходов. Военный смог провести ночью бой на тренировочном самолете Л-39 против российской пары Су-30.

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Полковник Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаил Матюшенко погиб при выполнении боевого задания в воздушном бою в небе над Черным морем. Об этом сообщил в Facebook мэр Бучи Анатолий Федорук.

Военный жил в Буче, управлял многими типами военных и гражданских самолетов. Матюшенко служил в разных воинских частях, до войны работал руководителем одной из украинских авиакомпаний.

"Был успешным человеком, никогда не хвастался тем, чем занимается на самом деле. Обладая активной гражданской позицией, возглавлял общественное формирование охраны правопорядка. Свой бесценный опыт работы Михаил Матюшенко – позывной "Дед" – передавал младшему поколению", — проинформировал Федорук.

По данным градоначальника, Михаил Матюшенко возглавлял бригаду летчиков "Призрак Киева".

"С приходом полковника Матюшенко к руководству 40-я бригада тактической авиации не понесла потерь в воздухе. А значит, все пилоты из "Киевских призраков" возвращались живыми", — заметил Федорук.

Один раз ночью летчик вел воздушное сражение на Л-39, имитируя атаку МиГ-29 на пару Су-30. В итоге враги отступили, вспоминают побратимы один из боевых эпизодов.

Матюшенко впоследствии решил усилить южный и восточный фронты.

"Когда "Дед" узнал о безвозвратных потерях подготовленных экипажей бомбардировщиков, решение было принято. Так началась новая операция", — отметил мэр.

Для 61-летнего Михаила Матюшенко это была последняя миссия. Он не вернулся с очередного вылета, и военного летчика долго искали.

Герой 2 октября отправляется в последний путь домой, в Бучу. Церемония прощания с летчиком пройдет в понедельник, 3 октября в 14:00 на Аллее Героев (кладбище по улице Депутатской, 1).

Жители Бучи выразили искренние соболезнования семье погибшего и лично супруге Ларисе Матюшенко, депутату Бучанского городского совета.

Напомним, что в августе ВСУ ликвидировали замглавы 344-го центра боевого применения и переучивания летного состава авиации РФ Василия Клещенко. А 26 июля стало известно об убийстве 2 лучших российских пилотов ракетой HIMARS.

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