"Демилитаризовался": в Украине убили замглавы авиацентра войск РФ (фото)

Полковник Василий Клещенко в прошлом году на параде в честь дня победы в Москве летел за штурвалом вертолета Ка-52 "Аллигатор" и вел парадный строй.

Украинские военные ликвидировали заместителя главы 344-го центра боевого применения и переучивания летного состава армейской авиации России, полковника Василия Клещенко. Об этом написал в Telegram полковник Вооруженных сил Украины (ВСУ), блогер Анатолий Штефан.

"Заместитель начальника 344-го центра БПиП летного состава армейской авиации полковник Василий Клещенко совершил "шаг доброй воли" – официально денацифицировался и демилитаризовался", – подписал Штефан фото российского захватчика.

[ + – ] Клещенко в 2021 году участвовал в параде на 9 мая

Блогер прикрепил к снимку знак "груZ200".

Василий Клещенко убит – что известно о российском военном

Известно, что Василий Клещенко в 2021 году участвовал в параде на 9 мая – он летел за штурвалом боевого вертолета Ка-52 "Аллигатор". Оккупант в тот день контролировал парадный строй вертолетов – 23 борта и резерв.

[ + – ] Клещенко управлял пилотажной группой боевых вертолетов Ми-24

СМИ пишут, что Клещенко – летчик-снайпер и участник боевых действий. Военный имел общий налет более 2000 часов.

Чем занимается 344-й российский авиацентр

Российский 344-й авиацентр находится в городе Торжок Тверской области, его создали 30 июня 1979 года. В его состав входит 696-й инструкторский испытательный вертолетный полк, который готовит летчиков высшей категории. На базе центра действует пилотажная группа на боевых вертолетах Ми-24 (Беркуты).

[ + – ] На базе центра есть пилотажная группа на боевых вертолетах Ми-24

Полк, где служил Валерий Клещенко занимается испытанием всех современных моделей российских вертолетов. В центре переучиваются на новые типы вертолетной техники и разрабатывают тактику ее боевого применения.

Пилоты центра выполняли "задачи" в 30 странах мира, в том числе в составе миротворческих сил ООН в Камбодже, Анголе, Таджикистане, Сьерра-Леоне, Судане, Чаде, Афганистане и Чечне.

С 2013 года по настоящее время центром руководит командир пилотажной группы "Беркуты", полковник Андрей Попов.

Ранее стало известно, что украинский снайпер ликвидировал командира 331-го парашютно-десантного полка воздушно-десантных войск ВС России Ивана Поздеева.

В Украине в июле погиб российский полковник Сергей Кенс, возглавлявший 810-ую отдельную бригаду морской пехоты.

Напомним, что по мнению генерал-майора запаса СБУ Виктора Ягуна, американские спецслужбы могут ликвидировать президента России Владимира Путина, как и лидера террористов "Аль-Каиды" Усаму бен Ладена.