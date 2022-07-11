В соцсетях сообщили о гибели второго командира 810-й бригады морпехов РФ (фото)

В одной из групп во "Вконтакте" появился некролог о том, что полковника Сергея Кенса не успели довезти до больницы.

Российский полковник Сергей Кенс, который возглавлял 810-ую отдельную бригаду морской пехоты РФ, погиб. Об этом сообщает Necro Mancer в Твиттере, отслеживающий информацию о погибших оккупантах в РФ.

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Автор обнаружил некролог в группе "Вконтакте", посвященной "героям Л/ДНР". Там 10 июля появилась публикация, в который сообщается о гибели Кенса. Его не успели довезти до госпиталя и он скончался в машине.

Однако блогер предупреждает, что информация требует подтверждения. На данный момент неизвестны причины, по которой российский полковник направлялся в больницу. Также неизвестна дата происшествия. Плюс официальной информации о ликвидации офицера также пока нет.

Добавим, Кенс был уже вторым командиром 810-й бригады морпехов. Первого комбрига полковника Алексея Шарова ликвидировали бойцы полка "Азов" в ходе обороны Мариуполя.

Напомним, 8 июля советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что ВСУ ликвидировали 10 российских генералов. А санитарные потери ВС РФ составляют около 100 тысяч.

24 июня стало известно о ликвидации автора книги "Их там нет" Ильи Мазаева. Он возглавлял зенитно-ракетный взвод ВС РФ.