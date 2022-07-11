У соцмережах повідомили про загибель другого командира 810-ої бригади морпіхів РФ (фото)

В одній із груп у "ВКонтакті" з'явився некролог про те, що полковника Сергія Кенса не встигли довезти до лікарні.

Російський полковник Сергій Кенс, який очолював 810-у окрему бригаду морської піхоти РФ, загинув. Про це повідомляє Necro Mancer у "Твіттері", який відстежує інформацію про загиблих окупантів у РФ.

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Автор виявив некролог у групі "ВКонтакті", присвяченій "героям Л/ДНР". Там 10 липня з'явилася публікація, в якій повідомляється про загибель Кенса. Його не встигли довезти до шпиталю, і він помер у машині.

Однак блогер попереджає, що інформація потребує підтвердження. Наразі невідомі причини, через які російський полковник прямував у лікарню. Також невідома дата події. Плюс офіційної інформації про ліквідацію офіцера також наразі немає.

Додамо, Кенс був уже другим командиром 810-ої бригади морпіхів. Першого комбрига полковника Олексія Шарова ліквідували бійці полку "Азов" під час оборони Маріуполя.

Нагадаємо, 8 липня радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що ЗСУ ліквідували 10 російських генералів. А санітарні втрати ЗС РФ становлять близько 100 тисяч.

24 червня стало відомо про ліквідацію автора книги "Їх там немає" Іллі Мазаєва. Він очолював зенітно-ракетний взвод ЗС РФ.