"Демілітаризувався": в Україні вбили заступника голови авіацентру військ РФ (фото)

Полковник Василь Клещенко в минулому році на параді на честь дня перемоги у Москві летів за штурвалом вертольота Ка-52 "Алігатор" і вів парадний стрій.

Українські військові ліквідували заступника голови 344-го центру бойового застосування та перенавчання льотного складу армійської авіації Росії, полковника Василя Клещенка. Про це написав у Telegram полковник Збройних сил України (ЗСУ), блогер Анатолій Штефан.

"Заступник начальника 344-го центру БПіП льотного складу армійської авіації полковник Василь Клещенко здійснив "крок доброї волі" — офіційно денацифікувався та демілітаризувався", — підписав Штефан фото російського загарбника.

[ + – ] Клещенко в 2021 році брав участь у параді на 9 травня

Блогер прикріпив до знімка знак "груZ200".

Василь Клещенко вбитий — що відомо про російського військового

Відомо, що Василь Клещенко в 2021 році брав участь у параді на 9 травня — він летів за штурвалом бойового вертольота Ка-52 "Алігатор". Окупант того дня контролював парадний лад вертольотів — 23 борти та резерв.

[ + – ] Клещенко керував пілотажною групою бойових гелікоптерів Мі-24

ЗМІ пишуть, що Клещенко — льотчик-снайпер та учасник бойових дій. Військовий мав загальний наліт понад 2 000 годин.

Чим займається 344-й російський авіацентр

Російський 344-й авіацентр знаходиться в місті Торжок Тверської області, його створили 30 червня 1979 року. До його складу входить 696-й інструкторський випробувальний вертолітний полк, який готує льотчиків найвищої категорії. На базі центру діє пілотажна група на бойових гелікоптерах Мі-24 (Беркути).

[ + – ] На базі центру є пілотажна група на бойових гелікоптерах Мі-24

Полк, де служив Валерій Клещенко, займається випробуванням усіх сучасних моделей російських вертольотів. У центрі переучуються на нові типи вертолітної техніки і розробляють тактику її бойового застосування.

Пілоти центру виконували "завдання" у 30 країнах світу, зокрема в складі миротворчих сил ООН у Камбоджі, Анголі, Таджикистані, Сьєрра-Леоні, Судані, Чаді, Афганістані та Чечні.

З 2013 року досі центром керує командир пілотажної групи "Беркути", полковник Андрій Попов.

Раніше стало відомо, що український снайпер ліквідував командира 331-го парашутно-десантного полку повітряно-десантних військ ЗС Росії Івана Поздєєва.

В Україні в липні загинув російський полковник Сергій Кенс, який очолював 810-у окрему бригаду морської піхоти.

Нагадаємо, що на думку генерал-майора запасу СБУ Віктора Ягуна, американські спецслужби можуть ліквідувати президента Росії Володимира Путіна, як і лідера терористів "Аль-Каїди" Усаму бен Ладена.