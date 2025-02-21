Нічний обстріл "Шахедами" і ракетами: які області під ударом РФ та де працювало ППО

Російські балістичні ракети загрожували Одесі та Затоці, попередило Повітряне командування. Крім того, дрони петляли над Полтавською та Київською областями.

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В ніч на 21 лютого Збройні сили Російської Федерації обстріляли Україну кількома хвилями дронів-камікадзе "Шахед" та балістичними ракетами. Дрони залітали зі східного напрямку і прямували до центральних областей. Тим часом ракети загрожували Одесі та півдню. Фокус зібрав інформацію про обстріл України й про регіони, в яких працювали засоби протиповітряної оборони.

Командування Повітряних сил ЗСУ близько 20 год. 20 лютого повідомили про першу хвилю російських безпілотників, яка заходила на території України з боку Сумської області. Попетлявши над Чернігівською областю, частина з них попрямувала на Київ, частина — на Миргород Полтавської області. Вже о 22:36 БПЛА ворога дістались Житомирської, Вінницької, Черкаської, Кіровоградської областей, ідеться у Telegram-каналі командування. Після цього надходила інформація про рух дронів над центральними регіонами. Крім того, близько 2-3 год. вони дістались до Рівного.

Тим часом о 4 год. командування попередило про загрозу балістичного удару з південного напрямку. ЗС РФ цілили по Одесі та Затоці, ідеться у дописах Повітряних сил.

Обстріл України - Повітряне командування про удар по Одесі 21 лютого Фото: Скриншот

Обстріл України — деталі удару РФ 21 лютого

Сигнал повітряної тривоги в ніч з 20 на 21 лютого тривав 8-10 годин на Чернігівщині та Сумщині: почали о 19-20 год, закінчили близько 5 год. У інших регіонах тривога тривала від двох хвилин (Вінницька область) до 4-7 год. (Житомирська, Черкаська тощо). Військові адміністрації вночі та зранку інформували про роботу ППО та про ситуацію в регіонах внаслідок обстрілу РФ.

Київська міська військова адміністрація двічі інформувала про вибухи через спрацювання засобів ППО. Перше повідомлення з'явилось о 22:04, друге — о 0:27. У дописах ішлося про те, що збивається ворожа загроза у небі над Києвом. Міський голова Києва Віталій Кличко підтвердив удар по столиці. Мер написав у Telegram, що о 22 год. ППО працювало над Оболонню. Про наслідки російського удару обласна військова адміністрація поки що не інформувала.

Глава Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram-каналі не писав про вибухи над Одесою та в регіоні: інформував лише про початок та кінець тривоги. Втім, у місцевому пабліку "Одеса Info" о 4:27 писали про загрозу балістики для Затоки та про вибухи.

В Сумській ОВА повідомили про збиття семи дронів "Шахед". Про наслідки чи постраждалих інформації не було.

Військові адміністрації інших областей, які фігурувала у попередженнях Повітряних сил, не писали атаку дронів та про наслідки роботи ППО.

Зазначимо, 20 лютого відбулась повітряна атака ЗС РФ із застосуванням 161 дрона та 14 ракет різних типів (Х-101/Х-55см, "Іскандерів"). Міністр енергетика Герман Галущенко повідомив, що ворог цілився по об'єктах газової інфраструктури. Який саме об'єкт постраждав та де він розташований, чиновник не вказав. Лише зазначав, що на місце виїхали ремонтники.

Нагадуємо, 19 лютого на порталі Defense Express розповіли про ситуацію за ракетами для ЗРК Patriot, постачання яких залежить від президента США Дональда Трампа.