"І так зійде": в поїзді "Укрзалізниці" лампу приклеїли до стелі пластиром (фото)

За словами користувачки соцмережі, світильник продовжував працювати. В "Укрзалізниці" вже запевнили, що "вирішать ситуацію".

У поїзді "Укразалізниці" №150, який курсує за маршрутом "Івано-Франківськ-Полтава", лампу приклеїли до стелі за допомогою медичного пластиру. Про це написала на своїй сторінці в Facebook Дар'я Мазур.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За словами жінки, побачив приклеєну до стелі пластиром лампу її чоловік по дорозі зі Львова. Користувачка соцмережі зазначила, що пристрій все ж продовжував працювати.

"Видно, хтось там в "Укрзалізниці" має золоті руки (правда, зо ср*ки), мислить out of the box і воопше мамина гордість", — написала жінка.

[ + – ] У поїзді "Укрзалізниці" лампу приклеїли до стелі пластиром

[ + – ] У поїзді "Укрзалізниці" лампу приклеїли до стелі пластиром

[ + – ] У поїзді "Укрзалізниці" лампу приклеїли до стелі пластиром

Інших користувачів соцмережі розсмішила ця ситуація. Вони залишали під публікацією жінки такі коментарі: "Так це ж щоб вагончик не хворів", "Гггг, коли під рукою немає скотчу))", "Так это уже Европа или будет еще хуже?", "Добре що ще їде", "И так сойдет", "Скажите спасибо, что не синей изолентой! Ишь ты, барские замашки".

Примітно, що на інцидент вже відреагували в самій "Укрзалізниці". Під публікацією Дар'ї з офіційного аккаунта компанії залишили коментар, в якому попросили уточнити деталі поїздки й запевнили, що зв'яжуться з нею після "вирішення ситуації".

[ + – ] У поїзді "Укрзалізниці" лампу приклеїли до стелі пластиром

Нагадаємо, на початку липня один з народних депутатів розповів, що йому в "люксовому" вагоні УЗ три рази видали брудну і діряву постільну білизну.

У червні повідомлялося, що пасажирів поїзда "Львів-Маріуполь" через дірку в стелі затопило дощем. А в травні вагон поїзда "Рахів-Одеса" залило через прорив труби. У лютому ж пасажири поїзда "Харків-Трускавець" скаржилися на те, що в дорозі їх покусали клопи.