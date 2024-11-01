У Києві на залізничному вокзалі відкрили скульптуру "Повернення додому": де шукати фігурку (фото)

Мініскульптура — це два потяги, які прибувають на першу платформу "залізних воріт" Києва. Один із поїздів — з військовими з Краматорська, а інший — з-за кордону.

Related video

У п'ятницю, 1 листопада, на Центральному залізничному вокзалі Києва відкрили бронзову скульптурку "Повернення додому", створену в межах проєкту "Шукай!". Ця мініскульптура відображає дві групи пасажирів, які прибувають на першу платформі вокзалу: військових, які повертаються з фронту, та українців, які їдуть додому з-за кордону. Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Авторка проєкту Юлія Бевзенко зазначила, що колись головним урочистим в’їздом до столиці були Золоті ворота, через які до Києва в’їжджали учасники військових походів, посли країн-друзів Русі. За її словами, тепер на себе цю роль перебрали Залізні ворота залізничного вокзалу.

"Залізні ворота — нові Золоті, парадний в’їзд для киян, що повертаються додому", — сказала Бевзенко.

У персонажів скульптурки "Повернення додому" є прототипи:

військовий зі своєю дружиною, яка приїхала до Краматорська поїздом, щоб дізнатися разом із чоловіком стать їхньої майбутньої дитини;

хлопчик із загубленою в поїзді, а потім повернутою залізничниками іграшкою;

родина з Маріуполя.

У Києві на вокзалі відкрили бронзову скульптурку "Повернення додому" Фото: Укрзалізниця У Києві на вокзалі відкрили бронзову скульптурку "Повернення додому" Фото: Укрзалізниця

Ця фігурка присвячена мільйонам подібних історій і буде нагадувати про важливість повернення додому.

Представник "Укрзалізниці" Сергій Олійник зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення залізничники евакуювали більш як 4 мільйони українців, переважно з дітьми та домашніми улюбленцями, а також щодня доставляє на фронт тисячі наших захисників.

"Повернення додому" — 46-та мініскульптура в проєкті "Шукай!" авторки Юлії Бевзенко, яка розповідає історії Києва та його мешканців через бронзові пам’ятки по місту.

Нагадаємо, 6 липня політолог Віктор Таран запропонував встановити в Києві пам'ятник 40-му президенту США Рональду Рейгану. На його думку, це допоможе зміцнити відносини зі США, загалом, і з Республіканською партією, зокрема.

У Києві на будівлі ліцею №98 на Воскресенському масиві знищили унікальну мозаїку часів шістдесятництва. У навчальному закладі це пояснили тим, що "школа потребує утеплення".