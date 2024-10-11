Обіцяли людям не чіпати, але МОН погодило: у Києві знищили унікальну мозаїку, — ЗМІ (фото)

На фасаді залишається ще одне мозаїчне панно, яке, за даними медіа, перебуває під загрозою знищення. Комуністичної символіки знищене зображення не містило.

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На будівлі столичного ліцею №98 знищили унікальну мозаїку часів шістдесятництва. У ситуації 11 жовтня розібрався кореспондент "24 Каналу".

Будівля розташована на вулиці Микитенка у Воскресенському масиві (скорочено називають Воскресенкою). На фасаді були дві мозаїки: одна — з зображенням школярів, інша — на історичну й освітню тематику.

За даними ЗМІ, обидві мозаїки вирішили знищити. Першу, на якій були зображені діти, вже перекрили утеплювачем. Журналісти підкреслюють, що жодної комуністичної символіки вона не містила. Секретар ліцею пояснив закриття мозаїки тим, що "школа потребує утеплення".

Фото мозаїки з школярами до того, як її закрили під час утеплення Фото: Наш Київ Фото мозаїки з школярами до того, як її закрили під час утеплення Фото: Наш Київ

Фасад ліцею закривають утепленням, і роботи ще тривають. Зазначається, що друга мозаїка — теж під загрозою знищення.

Друга мозаїка на будівлі ліцею, яку поки не перекрили Фото: 24 Канал

Початково у будівлі була школа №98, яка відкрилась у 1966 році й згодом стала ліцеєм. Освітній заклад займає чотириповерхову будівлю.

Місцевий житель у коментарі медіа "Наш Київ" розповів, що минулого року обіцяли під час утеплення ліцею мозаїку не знищувати. Однак плани, очевидно, змінились, і панно повністю перекрили скловатою.

Ліцей №98 утеплюють перед холодами Фото: 24 Канал

В адміністрації ліцею також виправдали знищення мозаїки необхідністю утеплення. Окрім того, секретарка запевнила, що роботи погодили у Міністерстві освіти й науки.

Повідомляється, що будівлю було зведено у 1966 році за проєктом архітектора Йосипа Каракіса.

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