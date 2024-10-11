"Ніс зламаю": в Києві водій погрожував інспекторці з паркування та почав бити (відео)

Невідомий зловмисник заважав роботі інспекторки, ображав її, погрожував і здійснив напад на неї, завдавши кілька ударів по ногах і руці. Також хуліган пообіцяв жінці зламати носа за те, що вона виконувала свої обов'зяки.

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У центрі столиці невідомий запаркувався з порушенням правил, а після зауваження інспекторки зловмисник завдав жінці кілька ударів та обіцяв зламати носа. Відео інциденту оприлюднила пресслужба Київської міської держадміністрації.

"Інцидент стався сьогодні близько 10:00 на вул. Пирогова, 9. Зокрема, інспекторка з паркування зробила зауваження водію автівки Тойота Хайлендер за стоянку біля проїзду. Водій відмовився перепаркуватися, тож інспекторка почала здійснювати фотофіксацію на камеру "АРМ-інспектор" для складання постанови про адміністративне правопорушення", — йдеться в повідомленні КМДА.

Запис нападу зловмисника на паркувальницю (відео: КМДА)

Під час фіксації порушення, невідомий заважав роботі інспекторки, ображав її, погрожував і здійснив напад на неї, завдавши кілька ударів по ногах і руці. На відеозаписі також видно, що зловмисник пообіцяв зламати жінці носа і нецензурно висловлювався на її адресу.

В КМДА повідомили, що на місце події викликали наряд поліції, а заяву про напад уже розглядає слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, на початку жовтня некерована вантажівка протаранила кілька автомобілів у Києві. Водія, у якого стався напад хвороби, врятували випадкові перехожі.

Також Фокус повідомляв, що в центрі столиці сталася резонансна ДТП, у якій невідомий водій в'їхав на терасу, де перебували люди. Постраждалі заявили про неналежність дій поліції та причетність винуватця інциденту до діяльності компаній гурту Океан Ельзи. В групі звинувачення відкинули і заявили, що водій ніякого стосунку до виконавців не має.