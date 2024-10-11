"Нос сломаю": в Киеве водитель угрожал инспектору по парковке и начал бить (видео)

Неизвестный злоумышленник мешал работе инспектора, оскорблял ее, угрожал и совершил нападение на нее, нанеся несколько ударов по ногам и руке. Также хулиган пообещал женщине сломать нос за то, что она выполняла свои обязанности.

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В центре столицы неизвестный запарковался с нарушением правил, а после замечания инспектора, злоумышленник нанес женщине несколько ударов и обещал сломать нос. Видео инцидента обнародовала пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

"Инцидент произошел сегодня около 10:00 на ул. Пирогова, 9. В частности, инспектор по парковке сделала замечание водителю автомобиля Тойота Хайлендер за стоянку возле проезда. Водитель отказался перепарковаться, поэтому инспектор начала осуществлять фотофиксацию на камеру "АРМ-инспектор" для составления постановления об административном правонарушении", — говорится в сообщении КГГА.

Запись нападения злоумышленника на парковщицу (видео: КГГА)

Во время фиксации нарушения, неизвестный мешал работе инспектора, оскорблял ее, угрожал и совершил нападение на нее, нанеся несколько ударов по ногам и руке. На видеозаписи также видно, что злоумышленник пообещал сломать женщине нос и нецензурно выражался в ее адрес.

В КГГА сообщили, что на место происшествия вызвали наряд полиции, а заявление о нападении уже рассматривает следственно-оперативная группа.

Напомним, в начале октября неуправляемый грузовик протаранил несколько автомобилей в Киеве. Водителя, у которого случился приступ болезни, спасли случайные прохожие.

Также Фокус сообщал, что в центре столицы произошло резонансное ДТП, в котором неизвестный водитель въехал на террасу, где находились люди. Пострадавшие заявили о ненадлежащих действиях полиции и причастности виновника инцидента к деятельности компаний группы Океан Эльзы. В группе обвинения отвергли и заявили, что водитель никакого отношения к исполнителям не имеет.