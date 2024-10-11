Обещали людям не трогать, но МОН согласовало: в Киеве уничтожили уникальную мозаику, — СМИ (фото)

На фасаде остается еще одно мозаичное панно, которое, по данным медиа, находится под угрозой уничтожения. Коммунистической символики уничтоженное изображение не содержало.

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На здании столичного лицея №98 уничтожили уникальную мозаику времен шестидесятничества. В ситуации 11 октября разобрался корреспондент "24 Канала".

Здание расположено на улице Никитенко в Воскресенском массиве (сокращенно называют Воскресенкой). На фасаде были две мозаики: одна — с изображением школьников, другая — на историческую и образовательную тематику.

По данным СМИ, обе мозаики решили уничтожить. Первую, на которой были изображены дети, уже перекрыли утеплителем. Журналисты подчеркивают, что никакой коммунистической символики она не содержала. Секретарь лицея объяснил закрытие мозаики тем, что "школа нуждается в утеплении".

Фото мозаики со школьниками до того, как ее закрыли во время утепления Фото: Наш Киев Фото мозаики со школьниками до того, как ее закрыли во время утепления Фото: Наш Киев

Фасад лицея закрывают утеплением, и работы еще продолжаются. Отмечается, что вторая мозаика — тоже под угрозой уничтожения.

Вторая мозаика на здании лицея, которую пока не перекрыли Фото: 24 Канал

Изначально в здании была школа №98, которая открылась в 1966 году и впоследствии стала лицеем. Образовательное учреждение занимает четырехэтажное здание.

Местный житель в комментарии медиа "Наш Киев" рассказал, что в прошлом году обещали во время утепления лицея мозаику не уничтожать. Однако планы, очевидно, изменились, и панно полностью перекрыли стекловатой.

Лицей №98 утепляют перед холодами Фото: 24 Канал

В администрации лицея также оправдали уничтожение мозаики необходимостью утепления. Кроме того, секретарь заверила, что работы согласовали в Министерстве образования и науки.

Сообщается, что здание было возведено в 1966 году по проекту архитектора Иосифа Каракиса.

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