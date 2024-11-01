В Киеве на железнодорожном вокзале открыли скульптуру "Возвращение домой": где искать фигурку (фото)

Минискульптура — это два поезда, которые прибывают на первую платформу "железных ворот" Киева. Один из поездов — с военными из Краматорска, а другой — из-за границы.

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В пятницу, 1 ноября, на Центральном железнодорожном вокзале Киева открыли бронзовую скульптурку "Возвращение домой", созданную в рамках проекта "Ищи!". Эта мини-скульптура отражает две группы пассажиров, прибывающих на первую платформе вокзала: военных, которые возвращаются с фронта, и украинцев, которые едут домой из-за границы. Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Автор проекта Юлия Бевзенко отметила, что когда-то главным торжественным въездом в столицу были Золотые ворота, через которые в Киев въезжали участники военных походов, послы стран-друзей Руси. По ее словам, теперь на себя эту роль взяли Железные ворота железнодорожного вокзала.

"Железные ворота — новые Золотые, парадный въезд для киевлян, возвращающихся домой", — сказала Бевзенко.

У персонажей скульптурки "Возвращение домой" есть прототипы:

военный со своей женой, которая приехала в Краматорск на поезде, чтобы узнать вместе с мужем пол их будущего ребенка;

мальчик с потерянной в поезде, а затем возвращенной железнодорожниками игрушкой;

семья из Мариуполя.

В Киеве на вокзале открыли бронзовую скульптурку "Возвращение домой" Фото: Укрзализныця В Киеве на вокзале открыли бронзовую скульптурку "Возвращение домой" Фото: Укрзализныця

Эта фигурка посвящена миллионам подобных историй и будет напоминать о важности возвращения домой.

Представитель "Укрзализныци" Сергей Олейник отметил, что с начала полномасштабного вторжения железнодорожники эвакуировали более 4 миллионов украинцев, преимущественно с детьми и домашними любимцами, а также ежедневно доставляют на фронт тысячи наших защитников.

"Возвращение домой" — 46-я мини-скульптура в проекте "Ищи!" автора Юлии Бевзенко, которая рассказывает истории Киева и его жителей через бронзовые памятники по городу.

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