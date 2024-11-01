В Киеве на железнодорожном вокзале открыли скульптуру "Возвращение домой": где искать фигурку (фото)
Минискульптура — это два поезда, которые прибывают на первую платформу "железных ворот" Киева. Один из поездов — с военными из Краматорска, а другой — из-за границы.
В пятницу, 1 ноября, на Центральном железнодорожном вокзале Киева открыли бронзовую скульптурку "Возвращение домой", созданную в рамках проекта "Ищи!". Эта мини-скульптура отражает две группы пассажиров, прибывающих на первую платформе вокзала: военных, которые возвращаются с фронта, и украинцев, которые едут домой из-за границы. Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".
Автор проекта Юлия Бевзенко отметила, что когда-то главным торжественным въездом в столицу были Золотые ворота, через которые в Киев въезжали участники военных походов, послы стран-друзей Руси. По ее словам, теперь на себя эту роль взяли Железные ворота железнодорожного вокзала.
"Железные ворота — новые Золотые, парадный въезд для киевлян, возвращающихся домой", — сказала Бевзенко.
У персонажей скульптурки "Возвращение домой" есть прототипы:
- военный со своей женой, которая приехала в Краматорск на поезде, чтобы узнать вместе с мужем пол их будущего ребенка;
- мальчик с потерянной в поезде, а затем возвращенной железнодорожниками игрушкой;
- семья из Мариуполя.
Эта фигурка посвящена миллионам подобных историй и будет напоминать о важности возвращения домой.
Представитель "Укрзализныци" Сергей Олейник отметил, что с начала полномасштабного вторжения железнодорожники эвакуировали более 4 миллионов украинцев, преимущественно с детьми и домашними любимцами, а также ежедневно доставляют на фронт тысячи наших защитников.
"Возвращение домой" — 46-я мини-скульптура в проекте "Ищи!" автора Юлии Бевзенко, которая рассказывает истории Киева и его жителей через бронзовые памятники по городу.
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