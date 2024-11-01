"Укрзалізниця" у Львові "забула" 40 людей: їм довелось їхати в тамбурі, подробиці (відео)
Пасажирам довелось добиратись до місця призначення із незручностями, однак "Укрзалізниця" не відреагувала на інцидент.
У Львові 40 пасажирів, які мали квитки на потяг, не знайшли свій вагон на вокзалі. Його забули приєднати до складу. Відповідне відео про інцидент розмістила на своїй сторінці в Instagram Марія Українець.
"Спочатку все було як звичайно: приїхав поїзд, всі пішли, а потім щось пішло не так. Прийшов начальник поїзда й виявилось, що забули наш вагон, вагон для 40 людей, нас просто загнали в останній вагон стояти в тамбурі й чекати, незрозуміло чого", — розповіла жінка.
Місцеві видання зазначають, що вагон був відсутній у потязі 008Л "Київ – Чернівці", який відправився 26 жовтня з Чернівців. Пасажирам довелось їхати в тамбурі та стояти в коридорах інших вагонів
Інцидент із вагоном у Львові: реакція "Укрзалізниці"
Марія Українець при написанні посту відмітила АТ "Укрзалізниця" та запитала, як могла статись подібна ситуація.
"Укрзалізниця, скажіть, будь ласка, це взагалі окей забути про 40 людей? І один вагон зі Львова до Києва — вночі", — розповіла про ситуацію Марія Українець.
На момент виходу матеріалу пресцентр ніяк не відреагував на ситуацію у потязі "Чернівці-Львів".
Нагадаємо, близько 6-ї ранку 16 вересня в потязі працівник воєнізованої охорони "Укрзалізниці" заснув у купе провідника. Ймовірно, він був у стані сп'яніння
Пізніше, 22 вересня потягом з Одеси до Ковеля їхав військовослужбовець, який спав разом із собакою у тамбурі. В "Укрзалізниці" відреагували на інцидент, зазначивши, що такий сон він обрав для себе сам.