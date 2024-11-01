"Укрзализныця" во Львове "забыла" 40 человек: им пришлось ехать в тамбуре, подробности (видео)

Пассажирам пришлось добираться до места назначения с неудобствами, однако "Укрзализныця" не отреагировала на инцидент.

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Во Львове 40 пассажиров, которые имели билеты на поезд, не нашли свой вагон на вокзале. Его забыли присоединить к составу. Соответствующее видео об инциденте разместила на своей странице в Instagram Мария Украинец.

"Сначала все было как обычно: приехал поезд, все ушли, а потом что-то пошло не так. Пришел начальник поезда и оказалось, что забыли наш вагон, вагон для 40 человек, нас просто загнали в последний вагон стоять в тамбуре и ждать, непонятно чего", — рассказала женщина.

Местные издания отмечают, что вагон отсутствовал в поезде 008Л "Киев — Черновцы", который отправился 26 октября из Черновцов. Пассажирам пришлось ехать в тамбуре и стоять в коридорах других вагонов

Инцидент с вагоном во Львове: реакция "Укрзализныци"

Мария Украинец при написании поста отметила АО "Укрзализныця" и спросила, как могла произойти подобная ситуация.

"Укрзализныця, скажите, пожалуйста, это вообще окей забыть о 40 людях? И один вагон из Львова в Киев — ночью", — рассказала о ситуации Мария Украинец.

На момент выхода материала пресс-центр никак не отреагировал на ситуацию в поезде "Черновцы-Львов".

Напомним, около 6 утра 16 сентября в поезде работник военизированной охраны "Укрзализныци" заснул в купе проводника. Вероятно, он был в состоянии опьянения

Позже, 22 сентября поездом из Одессы в Ковель ехал военнослужащий, который спал вместе с собакой в тамбуре. В "Укрзализныце" отреагировали на инцидент, отметив, что такой сон он выбрал для себя сам.