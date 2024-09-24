Військовий спав із собакою у тамбурі: в "Укрзалізниці" заявили, що йому так "комфортніше"

Пасажирка Катерина Бєлозьорова розповіла, що боєць їхав з передової і спав на холодній підлозі замість свого місця в купе. В "Укрзалізниці" розповіли про відмінності у поведінці військових та запевнили, що сон у тамбурі чоловік обрав для себе сам.

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Потягом з Одеси до Ковеля 22 вересня їхав військовослужбовець, який спав разом із собакою у тамбурі. Про це у соцмережах повідомила обурена пасажирка Катерина Бєлозьорова.

"Здається, тварин люблять всі — і військові не виняток. Бобри "допомагають" рити окопи, собаки сигналізують про небезпеку, а коти піднімають настрій у скрутні часи. Люди, які нас захищають, чотирилапі, які їм в цьому допомагають, мають їхати в тамбурі на холодній підлозі 8 годин, тому що "фу пес" та існують певні обмеження", — написала вона.

Зі слів жінки, провідник розповів, що захисник їхав з передової. Вона поділилась, що відчула розпач та гнів через те, що військового не пустили в п’ятий вагон.

Фото з місця подій Фото: Катерина Бєлозьорова / Facebook Фото з місця подій Фото: Катерина Бєлозьорова / Facebook

Бєлозьорова зазначила, що дітям віку 2–5 років дозволяють "кричати несамовитим голосом" усю дорогу, поки військовим з чотирилапими друзями пропонують тамбур із залізною холодною підлогою. Українка підкреслила, що йдеться про "свинське відношення".

"Що б не встигли відвикнути від окопу?", — заявила вона.

Жінка додала, що ще один військовослужбовець лише зайшов у вагон, і у нього стався напад епілепсії. Вона розповіла, що чоловіка "відкачали".

"Може вже почнемо цінувати тих, завдяки кому ще трохи якось живемо?", — додала Бєлозьорова.

Реакція "Укрзалізниці"

У коментарях під публікацією пресслужба "Укрзалізниці" пояснила, що військовослужбовець їхав разом з мамою. Вони мали два квитки на місця 46 та 48 у п’ятому вагоні поїзда №078.

За даними компанії, одразу під час посадки на потяг військовий попередив бригаду, що йому буде "психологічно комфортніше" їхати у тамбурі.

"Треба розуміти, що наші захисники можуть мати психологічні причини, щоб поводити себе дещо відмінно від інших пасажирів, наші бригади стикаються із цим щодня — стояння в тамбурах, небажання спати на постілі, окріп замість чаю та ін. Причини ми всі розуміємо, з часом це проходить, але потрібне терпіння й розуміння", — зауважила пресслужба.

В "Укрзалізниці" запевнили, що вночі провідниця та начальник поїзда неодноразово пропонували бійцю перейти у купе. Зазначається, що за умови викупу усіх місць в купе обмежень для службових собак немає. Однак у цьому випадку сусіди по купе не були проти собаки. Пресслужба підкреслила, що вибір захисників потрібно поважати усім.

Коментар пресслужби "Укрзалізниці" Фото: Скриншот

Нагадаємо, 18 вересня у мережі з’явилось відео з українськими провідницями та експрем’єром Великої Британії Борисом Джонсоном. На кумедних кадрах він з’явився у шапці, яку отримав в подарунок від "Укрзалізниці".

17 серпня у ЗМІ повідомили, що тарифи "Укрзалізниці" зростуть. Однак для пасажирів ціна на квитки не зміниться, реформа торкнеться вантажних перевезень.