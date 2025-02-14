Скандальные закупки кабелей для "Укрзалізниці": нардепа Виктора Бондаря взяли под стражу

Внефракционного нардепа подозревают в краже более 140 млн гривен. Желающих внести за него залог в 100 миллионов гривен не нашлось, теперь он пробудет под стражей минимум 2 месяца.

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Внефракционного народного депутата Украины Виктора Бондаря, подозреваемого в краже более 140 млн гривен при закупке кабелей АО "Укрзалізниця" ("УЗ"), взяли под стражу сроком на 60 дней. Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

Политик не смог внести 100 млн гривен залога, который назначил ему суд. Прокуроры обратились в суд с ходатайством об изменении меры пресечения с залога на содержание под стражей. Альтернатива в качестве внесения залога все же остается.

В САП уточнили, что Бондаря взяли под стражу в зале суда с альтернативой внесения залога в 100 миллионов гривен.

Закупал кабель для "Укрзалізниці" через "свои конторы": в чем подозревают Виктора Бондаря

Виктора Бондаря ранее подозревали в организации масштабной схемы откатов на 140 млн гривен при закупке кабелей для "Укрзалізниці" в 2021-2022 годах.

Высший антикоррупционный суд в январе решил не брать Бондаря под стражу и определил ему залог в 100 миллионов гривен. Прокурор САП настаивал, чтобы Бондаря взяли под стражей с возможностью внести залог в 200 млн гривен. Ему запретили выезжать из Киева без разрешения, посещать помещения "УЗ" и Мининфраструктуры.

Фигуранты дела, как утверждают правоохранители, организовали бэк-офис для контроля закупок "Укрзалізниці". Тендеры "УЗ" с завышенными ценами выигрывали фирмы, подконтрольные депутату и его сообщнику.

По данным следствия, в 2017 году Бондарь получил долю компании "Укркабель" и зарегистрировал ее на мать. Совладельцами других фирм стали Олег Мельник и Владимир Довбенко. Параллельно еще один фигурант Владимир Котляр контролировал другие компании в сфере продаж кабельной продукции.

Напомним, в 2024 году госструктуры и предприятия Украины заключили более 1000 сделок на закупки дорогих смартфонов. Цена купленных телефонов — 37 млн гривен.

Фокус также писал, как чиновники НЭК "Укрэнерго" тратили почти 50 миллионов гривен на командировки. Все туруслуги приобретались у агентства "Элегант тревел", оно побеждало во всех тендерах.