Скандальні закупівлі кабелів для "Укрзалізниці": нардепа Віктора Бондаря взяли під варту

Позафракційного нардепа підозрюють у крадіжці понад 140 млн гривень. Охочих внести за нього заставу в 100 мільйонів гривень не знайшлося, тепер він пробуде під вартою щонайменше 2 місяці.

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Позафракційного народного депутата України Віктора Бондаря, підозрюваного в крадіжці понад 140 млн гривень під час закупівлі кабелів АТ "Укрзалізниця" ("УЗ"), взяли під варту строком на 60 днів. Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

Політик не зміг внести 100 млн гривень застави, яку призначив йому суд. Прокурори звернулися до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу із застави на утримання під вартою. Альтернатива у вигляді внесення застави все ж залишається.

У САП уточнили, що Бондаря взяли під варту в залі суду з альтернативою внесення застави в 100 мільйонів гривень.

Закуповував кабель для "Укрзалізниці" через "свої контори": у чому підозрюють Віктора Бондаря

Віктора Бондаря раніше підозрювали в організації масштабної схеми відкатів на 140 млн гривень під час закупівлі кабелів для "Укрзалізниці" у 2021-2022 роках.

Вищий антикорупційний суд у січні вирішив не брати Бондаря під варту і визначив йому заставу в 100 мільйонів гривень. Прокурор САП наполягав, щоб Бондаря взяли під вартою з можливістю внести заставу в 200 млн гривень. Йому заборонили виїжджати з Києва без дозволу, відвідувати приміщення "УЗ" і Мінінфраструктури.

Фігуранти справи, як стверджують правоохоронці, організували бек-офіс для контролю закупівель "Укрзалізниці". Тендери "УЗ" із завищеними цінами вигравали фірми, підконтрольні депутату і його спільнику.

За даними слідства, 2017 року Бондар отримав частку компанії "Укркабель" і зареєстрував її на матір. Співвласниками інших фірм стали Олег Мельник і Володимир Довбенко. Паралельно ще один фігурант Володимир Котляр контролював інші компанії у сфері продажів кабельної продукції.

Нагадаємо, у 2024 році держструктури та підприємства України уклали понад 1000 угод на закупівлі дорогих смартфонів. Ціна куплених телефонів — 37 млн гривень.

Фокус також писав, як чиновники НЕК "Укренерго" витрачали майже 50 мільйонів гривень на відрядження. Усі турпослуги купували в агентства "Елегант тревел", воно перемагало в усіх тендерах.