Смартфоны на 37 млн грн: какие модели украинские госслужащие купили за бюджетные средства

Некоторые чиновники решили пользоваться гаджетами стоимостью более 40 000 грн, в том числе флагманами от iPhone и Samsung.

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В 2024 году государственные структуры и предприятия Украины заключили 1077 контрактов на закупку мобильных телефонов через систему ProZorro 1, в частности дорогих моделей iPhone, Samsung и Google Pixel. Сайт "Главком" исследовал закупки и назвал самые дорогие модели.

Как показывает публичный модуль аналитики BI Prozorro, общая стоимость приобретенных госслужащими телефонов составляет 37 млн грн, и большинство из них — на сумму менее 10 000 грн. За эти деньги можно купить бюджетный смартфон, но некоторые чиновники отдали предпочтение гаджетам стоимостью более 40 000 грн.

iPhone 14 Pro Max для Приватбанка

"Приватбанк" (государственный с 2016 года) в апреле без проведения открытых торгов заказал у ООО "Ай он" четыре мобильных телефона общей стоимостью 170,5 тыс. грн. Самым дорогим из них оказался iPhone 14 Pro Max 128GB Gold за 51,5 тыс. грн. Телефон 2022 года выпуска имеет экран с диагональю 6,7 дюйма, процессор A16 Bionic, оперативную память 6 ГБ, встроенную память 128 ГБ, основную камеру на 48+12+12 Мп с записью видео в формате 4K и фронтальную камеру на 12 Мп. Согласно сервису сравнения цен Hotline, такую модель интернет-магазины Украины продают в диапазоне цен от 29 800 до 65 000 грн. "Приватбанк" приобрел еще три смартфона от Apple, но дешевле: iPhone 15 128GB за 36 300 грн, iPhone 13 128GB за 26 100 грн, iPhone 11 128GB за 20 300 грн.

Смартфоны iPhone 14 Pro Max от Apple Фото: Скриншот

iPhone 15 Pro для Гендирекции по обслуживанию иностранных представительств

Государственное предприятие "Генеральная дирекция по обслуживанию иностранных представительств" в июле заказало у ООО "Комфи Трейд", которая имеет большую сеть магазинов, смартфон iPhone 15 Pro 256GB за 49 000 грн, также без открытых торгов. Это на тот момент был новый телефон, ведь его выпустили осенью 2023 года. Он имеет диагональ 6,1 дюйма, оперативную память 8 ГБ, встроенную память, основную камеру на 48+12+12 Мп с возможностью записи видео в формате 4K, технологией Deep Fusion и ночным режимом, фронтальную камеру на 12 Мп. В Украине, как показывает Hotline, такие устройства продаются по цене от 49 000 до 58 500 грн.

Смартфон iPhone 15 Pro Фото: Cкриншот

Samsung Galaxy S24 Ultra для СБУ

В ноябре ФЛП Гордиенко Елена Петровна по результатам тендера обязалась поставить Управлению Службы безопасности Украины в Одесской области 10 смартфонов Samsung Galaxy S24 Ultra 12/256Gb Titanium Black по 46 800 грн каждый. Тогда это была самая новая и лучшая модель от производителя. Она имеет мощный процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, экран с диагональю 6,8 дюйма, оперативную память 12 ГБ и встроенную память 256 ГБ, батарею емкостью 5000 мАч, одни из лучших камер на рынке. Среди выдающихся особенностей — функции искусственного интеллекта, защита от воды и пыли IP68, встроенный стилус S Pen, функция Vision Booster, режим PowerShare для зарядки других устройств.

Если верить Hotline, сейчас в украинских интернет-магазинах Samsung Galaxy S24 Ultra можно приобрести примерно за 37 000 — 60 000 тыс. грн, а в крупных сетях — по 49 500 грн.

Samsung Galaxy S24 Ultra до сих пор один из лучших смартфонов Фото: Скриншот

Предпринимательница Елена Гордиенко зарегистрировалась физлицом-предпринимателем в Киеве в 2019 году. С тех пор она получила государственных заказов по всей Украине на общую сумму 26,6 млн грн, из них 7,8 млн грн — только за 2024 год.

iPhone 15 Pro и Google Pixel 8 Pro для сельского совета

Та же Елена Гордиенко в августе заключила соглашение с исполнительным комитетом Пришибского сельского совета Кременчугского района Полтавской области на продажу телефонов общей стоимостью 175 000 грн, которые надо было передать до 13 сентября. В списке оказались два смартфона Apple iPhone 15 Pro 128GB по 45 000 грн. Как свидетельствует Hotline, в интернет-магазинах такая модель сейчас продается за 36 900-54 300 грн, а в сетевых — от 46 900 грн.

Пришибский сельский совет заказал также два Google Pixel 8 Pro 12/512GB по 42 500 грн. Они имеют диагональ 6,1 дюйма, оперативную память 4 ГБ, встроенную память 512 ГБ, основную камеру на 50+48+48 Мп с записью видео в формате 4K, фронтальную камеру на 10 Мп, корпус из алюминия и стекла. На украинском рынке такие смартфоны стоят в диапазоне от 34 400 до 41 800 грн.

Смартфоны Google Pixel 8 Pro славятся своей камерой Фото: Скриншот

Недавно эксперты рассказали, насколько дешевым может быть смартфон. Существуют модели стоимостью менее 75 долларов (около 3000 грн), но производителям приходится многим жертвовать, снижая качество.