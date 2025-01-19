Могут ли Android-смартфоны стоить дешевле 3 000 грн: эксперты дали ответ

Бюджетные телефоны дешевы потому, что сделаны из самых дешевых деталей, а одним из самых дорогих компонентов является чип.

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Телефоны Android стоимостью менее 100 долларов не являются чем-то новым. Обычно они попадают в одну из двух категорий: восстановленные модели известных брендов, продаваемые сторонними продавцами, или ноунеймы из Китая. В обоих случаях, возможно, это сомнительного качества гаджеты, низкими характеристиками и, скорее всего, без гарантии или поддержки. Но могут ли нормальные бюджетники стоить 75 долларов (3000 грн, — ред.), задались вопросом эксперты из Android Police.

HMD Key за 75 долларов — новая модель, выпущенная в Великобритании, Австралии и Новой Зеландии 2 января 2025 года. Также есть Nubia Music 2 в той же категории, который поступил в продажу в Малайзии в начале 2025 года по цене около 88 долларов. Так что да — подобного рода бюджетники существуют.

Как сделать так, чтобы смартфон стоил менее 100 долларов?

Одним из самых дорогих компонентов является чип. Высококлассный Snapdragon 8 Elite стоит около 200 долларов, согласно оценкам, что объясняет, почему он есть только в лучших телефонах Android. MediaTek — популярная, более дешевая альтернатива, но они растут в цене и теперь могут стоить до 155 долларов для высококлассных моделей.

Многие ультрадоступные телефоны Android используют более дешевые чипы Unisoc. Их цены не являются общедоступными, но могут колебаться ниже отметки в 20 долларов, судя по этому листингу для Unisoc T618, используемого в Samsung Galaxy Tab A8 2021 года. Память также относительно дорогая, но не слишком. На Digikey чип ОЗУ объемом 2 ГБ стоит около 11 долларов, а 32 ГБ дешевого хранилища eMMC — 13 долларов. Модули дисплея и камеры с низкими характеристиками стоят менее 10 долларов на Alibaba.

Минимальные вложения в маркетинг и рекламу

Ежегодно Samsung тратит миллиарды на рекламу своей продукции в США. Это влияет на стоимость ее телефонов, и это не единственные маркетинговые расходы, которые должна учитывать компания. Samsung держит физические магазины открытыми и платит своим партнерам за привлечение покупателей в свой интернет-магазин.

Напротив, HMD не будет тратить много (если вообще будет) на рекламу телефона за 75 долларов. Скорее всего, пользователи узнают о нем, прочитав технический веб-сайт, просмотрев интернет-магазин компании или пролистав социальные сети.

Минимальная поддержка ПО

Бюджетные Xiaomi Фото: Xiaomi

Высококлассные телефоны Android обещают до семи лет обновлений программного обеспечения. Некоторые имеют пользовательские оболочки программного обеспечения, которые добавляют дополнительные функции, такие как Samsung DeX. Все это стоит денег, поэтому пользователи не получат такого рода обязательств с бюджетным телефоном. Такой дешевый телефон, скорее всего, останется на той же версии Android, с которой он был запущен. В лучшем случае пользователи будут получать ежеквартальные обновления безопасности в течение двух лет, как с HMD Key.

Бюджетный смартфон Android

Не получая нужного программного обеспечения, дешевый телефон может предоставить программное обеспечение, которое не нужно. Обычно бюджетные телефоны Android поставляются с предустановленными сторонними приложениями и играми или, по крайней мере, с ярлыками для них.

Проблема со смартфонами стоимостью ниже 100 долларов

Какой бы ни была бизнес-стратегия любого супердешевого телефона Android, лучше ожидать немногого. С одной стороны, новый телефон от бренда, о котором знают, может внушать доверие. С другой стороны, низкокачественное оборудование может стать рецептом разочарования.

Чипы Unisoc дешевы, потому что они основаны на устаревшей технологии. SC9832E в HMD Key использует четыре ядра Cortex-A53, архитектуру Arm, представленную в 2012 году. Unisoc T606 в Moto E14 и Nubia Music 2 переходит на ядра ЦП Cortex-A55, но все равно это технология 2017 года. Малый объем оперативной памяти и медленное хранилище на этих телефонах еще больше их тормозят.

Чтобы компенсировать нехватку памяти и вычислительной мощности, производители телефонов обращаются к программному обеспечению. Некоторые дешевые телефоны, такие как HMD Key, Blu G34 и Moto E14, работают на Android 14 Go, который оптимизирован для устройств с объемом оперативной памяти менее 2 ГБ. Также доступна виртуальная оперативная память, позволяющая телефону использовать часть своего хранилища в качестве дополнительной оперативной памяти. Несмотря на все это, телефон стоимостью менее 100 долларов может быть медленным и потенциально ненадежным.

Кому нужны дешевые телефоны?

Рынок очень дешевых телефонов Android существует. Всемирный банк сообщает, что 3,5 млрд человек во всем мире живут менее чем на 6,85 долларов в день. Для них самый дешевый телефон Android был бы инвестицией. Тем не менее, эта инвестиция могла бы предоставить им более широкий доступ к образованию, информации и банковским услугам, в конечном итоге способствуя их благополучию.

Недавно стало известно, что новое обновление Android 15 не даст смартфонам заряжаться на 100% для защиты батареи. Такую функцию одними из первых получат модели Pixel.