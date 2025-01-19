Чи можуть Android-смартфони коштувати дешевше 3 000 грн: експерти дали відповідь

Бюджетні телефони дешеві тому, що зроблені з найдешевших деталей, а одним із найдорожчих компонентів є чип.

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Телефони Android вартістю менше 100 доларів не є чимось новим. Зазвичай вони потрапляють в одну з двох категорій: відновлені моделі відомих брендів, що продаються сторонніми продавцями, або ноунейми з Китаю. В обох випадках, можливо, це сумнівної якості гаджети, з низькими характеристиками і, найімовірніше, без гарантії чи підтримки. Але чи можуть нормальні бюджетники коштувати 75 доларів (3000 грн, — ред.), поставили запитання експерти з Android Police.

HMD Key за 75 доларів — нова модель, випущена у Великій Британії, Австралії та Новій Зеландії 2 січня 2025 року. Також є Nubia Music 2 у тій самій категорії, який надійшов у продаж у Малайзії на початку 2025 року за ціною близько 88 доларів. Так що так — подібного роду бюджетники існують.

Як зробити так, щоб смартфон коштував менше 100 доларів?

Одним із найдорожчих компонентів є чип. Висококласний Snapdragon 8 Elite коштує близько 200 доларів, згідно з оцінками, що пояснює, чому він є тільки в найкращих телефонах Android. MediaTek — популярна, дешевша альтернатива, але вони зростають у ціні і тепер можуть коштувати до 155 доларів для висококласних моделей.

Багато ультрадоступних телефонів Android використовують дешевші чипи Unisoc. Їхні ціни не є загальнодоступними, але можуть коливатися нижче за позначку в 20 доларів, судячи з цього лістингу для Unisoc T618, що використовується в Samsung Galaxy Tab A8 2021 року. Пам'ять також відносно дорога, але не надто. На Digikey чип ОЗП об'ємом 2 ГБ коштує близько 11 доларів, а 32 ГБ дешевого сховища eMMC — 13 доларів. Модулі дисплея та камери з низькими характеристиками коштують менше 10 доларів на Alibaba.

Мінімальні вкладення в маркетинг і рекламу

Щороку Samsung витрачає мільярди на рекламу своєї продукції в США. Це впливає на вартість її телефонів, і це не єдині маркетингові витрати, які має враховувати компанія. Samsung тримає фізичні магазини відкритими і платить своїм партнерам за залучення покупців у свій інтернет-магазин.

Навпаки, HMD не витрачатиме багато (якщо взагалі витрачатиме) на рекламу телефону за 75 доларів. Найімовірніше, користувачі дізнаються про нього, прочитавши технічний веб-сайт, переглянувши інтернет-магазин компанії або погортавши соціальні мережі.

Мінімальна підтримка ПЗ

Бюджетні Xiaomi Фото: Xiaomi

Висококласні телефони Android обіцяють до семи років оновлень програмного забезпечення. Деякі мають користувацькі оболонки програмного забезпечення, які додають додаткові функції, такі як Samsung DeX. Усе це коштує грошей, тому користувачі не отримають такого роду зобов'язань із бюджетним телефоном. Такий дешевий телефон, найімовірніше, залишиться на тій самій версії Android, з якої він був запущений. У кращому випадку користувачі отримуватимуть щоквартальні оновлення безпеки протягом двох років, як з HMD Key.

Бюджетний смартфон Android

Не отримуючи потрібного програмного забезпечення, дешевий телефон може надати програмне забезпечення, яке не потрібне. Зазвичай бюджетні телефони Android поставляються з попередньо встановленими сторонніми додатками та іграми або, принаймні, з ярликами для них.

Проблема зі смартфонами вартістю нижче 100 доларів

Якою б не була бізнес-стратегія будь-якого супердешевого телефону Android, краще очікувати небагато чого. З одного боку, новий телефон від бренду, про який знають, може вселяти довіру. З іншого боку, низькоякісне обладнання може стати рецептом розчарування.

Чипи Unisoc дешеві, тому що вони засновані на застарілій технології. SC9832E в HMD Key використовує чотири ядра Cortex-A53, архітектуру Arm, представлену в 2012 році. Unisoc T606 у Moto E14 і Nubia Music 2 переходить на ядра ЦП Cortex-A55, але все одно це технологія 2017 року. Малий обсяг оперативної пам'яті та повільне сховище на цих телефонах ще більше їх гальмують.

Щоб компенсувати брак пам'яті та обчислювальної потужності, виробники телефонів звертаються до програмного забезпечення. Деякі дешеві телефони, такі як HMD Key, Blu G34 і Moto E14, працюють на Android 14 Go, який оптимізовано для пристроїв з об'ємом оперативної пам'яті менше 2 ГБ. Також доступна віртуальна оперативна пам'ять, що дає змогу телефону використовувати частину свого сховища як додаткову оперативну пам'ять. Незважаючи на все це, телефон вартістю менше 100 доларів може бути повільним і потенційно ненадійним.

Кому потрібні дешеві телефони?

Ринок дуже дешевих телефонів Android існує. Світовий банк повідомляє, що 3,5 млрд людей у всьому світі живуть менш ніж на 6,85 доларів на день. Для них найдешевший телефон Android був би інвестицією. Проте, ця інвестиція могла б надати їм ширший доступ до освіти, інформації та банківських послуг, в кінцевому підсумку сприяючи їхньому добробуту.

Нещодавно стало відомо, що нове оновлення Android 15 не дасть смартфонам заряджатися на 100% для захисту батареї. Таку функцію одними з перших отримають моделі Pixel.