Смартфони на 37 млн грн: які моделі українські держслужбовці купили за бюджетні кошти

Деякі чиновники вирішили користуватися гаджетами вартістю понад 40 000 грн, у тому числі флагманами від iPhone та Samsung.

Related video

У 2024 році державні структури та підприємства України уклали 1077 контрактів на закупівлю мобільних телефонів через систему ProZorro 1, зокрема дорогих моделей iPhone, Samsung і Google Pixel. Сайт "Главком" дослідив закупівлі і назвав найкоштовніші моделі.

Як показує публічний модуль аналітики BI Prozorro, загальна вартість придбаних держслужбовцями телефонів становить 37 млн грн, і більшість з них — на суму менш як 10 000 грн. За ці гроші можна купити бюджетний смартфон, але деякі чиновники надали перевагу гаджетам вартістю понад 40 000 грн.

iPhone 14 Pro Max для Приватбанку

"Приватбанк" (державний з 2016 року) у квітні без проведення відкритих торгів замовив у ТОВ "Ай он" чотири мобільні телефони загальною вартістю 170,5 тис. грн. Найдорожчим з них виявився iPhone 14 Pro Max 128GB Gold за 51,5 тис. грн. Телефон 2022 року випуску має екран із діагоналлю 6,7 дюйма, процесор A16 Bionic, оперативну пам’ять 6 ГБ, вбудовану пам’ять 128 ГБ, основну камеру на 48+12+12 Мп із записом відео в форматі 4K і фронтальну камеру на 12 Мп. Згідно з сервісом порівняння цін Hotline, таку модель інтернет-магазини України продають у діапазоні цін від 29 800 до 65 000 грн. "Приватбанк" придбав ще три смартфони від Apple, але дешевші: iPhone 15 128GB за 36 300 грн, iPhone 13 128GB за 26 100 грн, iPhone 11 128GB за 20 300 грн.

Cмартфоны iPhone 14 Pro Max от Apple Фото: Скриншот

iPhone 15 Pro для Гендирекції з обслуговування іноземних представництв

Державне підприємство "Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв" у липні замовило у ТОВ "Комфі Трейд", яка має велику мережу магазинів, смартфон iPhone 15 Pro 256GB за 49 000 грн, також без відкритих торгів. Це на той момент був новий телефон, адже його випустили восени 2023 року. Він має діагональ 6,1 дюйма, оперативну пам’ять 8 ГБ, вбудовану пам’ять основну камеру на 48+12+12 Мп із можливістю запису відео в форматі 4K, технологією Deep Fusion та нічним режимом, фронтальну камеру на 12 Мп. В Україні, як показує Hotline, такі пристрої продаються за ціною від 49 000 до 58 500 грн.

Смартфон iPhone 15 Pro Фото: Cкриншот

Samsung Galaxy S24 Ultra для СБУ

У листопаді ФОП Гордієнко Олена Петрівна за результатами тендера зобов'язалася поставити Управлінню Служби безпеки України в Одеській області 10 смартфонів Samsung Galaxy S24 Ultra 12/256Gb Titanium Black по 46 800 грн кожен. Тоді це була найновіша і найкраща модель від виробника. Вона має потужний процесор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, екран з діагоналлю 6,8 дюйма, оперативну пам’ять 12 ГБ та вбудовану пам’ять 256 ГБ, батарею ємністю 5000 мАг, одні з кращих камер на ринку. Серед визначних особливостей — функції штучного інтелекту, захист від води та пилу IP68, вбудований стилус S Pen, функція Vision Booster, режим PowerShare для зарядки інших пристроїв.

Якщо вірити Hotline, нині в українських інтернет-магазинах Samsung Galaxy S24 Ultra можна придбати приблизно за 37 000 — 60 000 тис. грн, а у великих мережах – по 49 500 грн.

Samsung Galaxy S24 Ultra до сих пор один из лучших смартфонов Фото: Скриншот

Підприємниця Олена Гордієнко зареєстровалася фізособою-підприємцем у Києві у 2019 році. Відтоді вона отримала державних замовлень по всій Україні на загальну суму 26,6 млн грн, з них 7,8 млн грн — тільки за 2024 рік.

iPhone 15 Pro та Google Pixel 8 Pro для сільської ради

Та ж Олена Гордієнко у серпні уклала угоду із виконавчим комітетом Пришибської сільської ради Кременчуцького району Полтавської області на продаж телефонів загальною вартістю 175 000 грн, які треба було передати до 13 вересня. У списку опинилися два смартфони Apple iPhone 15 Pro 128GB по 45 000 грн. Як свідчить Hotline, в інтернет-магазинах така модель зараз продається за 36 900-54 300 грн, а у мережевих – від 46 900 грн.

Пришибська сільська рада замовила також два Google Pixel 8 Pro 12/512GB по 42 500 грн. Вони мають діагональ 6,1 дюйма, оперативну пам’ять 4 ГБ, вбудовану пам’ять 512 ГБ, основну камеру на 50+48+48 Мп із записом відео у форматі 4K, фронтальну камеру на 10 Мп, корпус із алюмінію і скла. На українському ринку такі смартфони коштують у діапазоні від 34 400 до 41 800 грн.

Смартфоны Google Pixel 8 Pro славятся своей камерой Фото: Скриншот

Нещодавно експерти розповіли, наскільки дешевим може бути смартфон. Існують моделі вартістю менш як 75 доларів (близько 3000 грн), але виробникам доводиться багато чим жертвувати, знижучи якість.