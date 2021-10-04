"Укрзализныця" начала процедуру закупки 80 пригородных и региональных поездов

Новые электрички должны улучшить пригородное сообщение в Киеве, Харькове и Днепре.

В системе ProZorro 1 октября объявлен тендер на закупку 80 новых пригородных и региональных поездов с ожидаемой стоимостью до 31,464 млрд грн. Об этом сообщила "Укрзализныця" (УЗ).

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Планируется приобрести по 30 электропоездов переменного и постоянного тока для пригородных перевозок. Также нужны 20 электропоездов переменного тока для региональных маршрутов.

Конечный срок подачи предложений – 1 ноября, аукцион запланирован на 7 декабря.

К участию в тендере приглашены такие производители: Siemens, Stadler, Alstom, Pesa, Skoda и Крюковский вагоностроительный завод.

К рецензированию технических требований в тендерной документации были привлечены специалисты немецкой DB Regio, которые управляют одним из крупнейших парков регионального подвижного состава в Европе.

Сотрудничество с победителем тендера рассчитано на пять лет, поставки поездов запланированы партиями до 2026 года.

60 закупленных поездов компания планирует задействовать в проектах City Express, а 20 – на существующих и новых региональных маршрутах.

Напомним, что впервые о проекте City Express сказал президент Владимир Зеленский в феврале этого года. "Это другой, качественный, современный уровень пригородного сообщения, который, в частности, поможет преодолеть проблемы с трафиком в больших городах. Первый этап проекта включает Киев, Харьков, Днепр", – заявил он.

[ + – ] Проект City Express для Киева

Руководитель пассажирского направления УЗ Александр Перцовский тогда же говорил, что проработка проекта началась для Киева. В столице City Express будет совмещать кольцевой маршрут с диаметральными – из пригорода. В основном предполагается использование существующей железнодорожной инфраструктуры, но с ее модернизацией. Нужны новые подвижной состав, расписание, единая информация система. После реализации проекта пассажиры смогут удобно пересаживаться между разными видами общественного транспорта.

Между тем, УЗ продала пассажирам поезда Киев — Черновцы билеты в несуществующие вагоны.