Зеленский анонсировал запуск пригородных электричек "Сити-экспресс"

На первом этапе проект будет реализован в трех городах — Киеве, Харькове и Днепре.

Президент Владимир Зеленский на форуме "Украина 30" рассказал о проекте пригородного железнодорожного сообщения "Сити-экспресс". Об этом сообщает РБК-Украина.

На первом этапе проект реализуется в трех городах — Киеве, Харькове и Днепре.

"Сейчас мы готовим проект "Сити-экспресс". Это другой, качественный уровень пригородного сообщения. Первый этап включает Киев, Харьков, Днепр", — заявил Зеленский.

По его словам, в Харькове и Днепре сейчас разрабатывается концепция, а в Киеве — уже ведутся переговоры с потенциальными партнерами.

Также Зеленский сообщил, что ведутся переговоры о привлечении инвестором, для дальнейшего развертывания в Украине производства подвижного состава для железных дорог.

Напомним, в УЗ разработали проект движения поездов со скоростью до 350 км/ч из столицы в крупнейшие города Украины.

По словам главы "УЗ" Виктора Жмака, для того, чтобы воплотить намеченное в жизнь, госкомпании необходимы сторонние инвестиции: "Сами мы этот проект не одолеем, поэтому нужен инвестор, который заинтересован в концессионном подходе".