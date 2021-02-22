Зеленський анонсував запуск приміських електричок "Сіті-експрес"

На першому етапі проект буде реалізований в трьох містах — Києві, Харкові та Дніпрі.

Президент Володимир Зеленський на форумі "Україна 30" розповів про проект приміського залізничного сполучення "Сіті-експрес". Про це повідомляє РБК-Україна.

На першому етапі проект реалізується в трьох містах — Києві, Харкові та Дніпрі.

"Зараз ми готуємо проект "Сіті-експрес". Це інший, якісний рівень приміського сполучення. Перший етап враховує Київ, Харків, Дніпро", — заявив Зеленський.

За його словами, у Харкові та Дніпрі зараз розробляється концепція, а в Києві — вже ведуться переговори з потенційними партнерами.

Також Зеленський повідомив, що ведуться переговори про залучення інвесторів, для подальшого розгортання в Україні виробництва рухомого складу для залізниць.

Нагадаємо, в УЗ розробили проект руху поїздів зі швидкістю до 350 км/год зі столиці до найбільших міст України.

За словами глави "УЗ" Віктора Жмака, для того, щоб втілити намічене в життя, держкомпанії необхідні сторонні інвестиції: "Самі ми цей проект не здолаємо, тому потрібен інвестор, який зацікавлений в концесійному підході".