10 млрд гривен и 3-4 года: в УЗ рассказали детали реализации проекта City Express в Киеве

В этом году при условии стабильного финансирования в компании надеются модернизировать 20 действующих поездов.

Руководитель филиала "Пассажирская компания" Укрзализныци Александр Перцовский назвал детали реализации реформы пригородного сообщения в Киеве. Об этом он сообщил в интервью для Liga.net

По словам Перцовского, для реализации проекта необходимо примерно 10 млрд гривен, из которых 2,5 млрд гривен пойдет на строительство инфраструктуры, а остальные средства на закупку и модернизацию поездов. В проекте будет 40 поездов: 20 новых, и 20 модернизированных. При этом сотни миллионов могут уйти на развитие сигнальной инфраструктуры и создание единого билета.

"Самое реалистичное в этом году – модернизация действующих поездов. City Express в Киеве это где-то девять поездов – то есть 450-500 млн грн. Для закупок нужны совсем другие деньги. Нужно еще порядка 200 млн евро. В результате приблизительная цифра – 10 млрд грн", — заявил Перцовский.

На реализацию проекта может уйти три-четыре года, но сроки будут зависеть от стабильности финансирования, качества документации и скорости принятия решений властей.

[ + – ] Транспортная система в рамках City Express в Киеве. Фото: УЗ

City Express — проект Укрзализныци по реформированию пригородного сообщения в городах-миллиониках Украины. Проект призван разгрузить автодороги в городах. В "УЗ" расчитывают на увеличение пассажиропотока ж\д транспорта с 70 тысяч до 150 тысяч пассажиров в сутки.

Напомним, Владимир Зеленский на форуме "Украина 30" анонсировал реформу пригородного сообщения City Express в трех городах Украины — Днепре, Киеве и Харькове.