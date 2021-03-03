10 млрд гривень і 3-4 роки: в УЗ розповіли деталі реалізації проекту City Express у Києві

Цьорогіч за умови стабільного фінансування в компанії сподіваються модернізувати 20 наявних поїздів.

Керівник філії "Пасажирська компанія" Укрзалізниці Олександр Перцовський назвав деталі реалізації реформи приміського сполучення в Києві. Про це він повідомив в інтерв'ю для Liga.net

За словами Перцовського, для реалізації проекту необхідно приблизно 10 млрд гривень, з яких 2,5 млрд гривень піде на будівництво інфраструктури, а решта коштів на закупівлю і модернізацію поїздів. У проекті буде 40 потягів: 20 нових, і 20 модернізованих. При цьому сотні мільйонів можуть піти на розвиток сигнальної інфраструктури та створення єдиного квитка.

"Найреалістичніше цього року — модернізація наявних поїздів. City Express у Києві це десь дев'ять поїздів — тобто 450-500 млн грн. Для закупівель потрібні зовсім інші гроші. Потрібно ще майже 200 млн євро. Зрештою приблизна цифра — 10 млрд грн", — заявив Перцовський.

На реалізацію проекту може піти три-чотири роки, але терміни залежатимуть від стабільності фінансування, якості документації та швидкості ухвалення рішень влади.

[ + – ] Транспортна система в рамках City Express у Києві. Фото: УЗ

City Express — проект Укрзалізниці з реформування приміського сполучення в містах-мільйонниках України. Проект покликаний розвантажити автодороги в містах. В "УЗ" розраховують на збільшення пасажиропотоку ж/д транспорту із 70 тисяч до 150 тисяч пасажирів на добу.

Нагадаємо, Володимир Зеленський на форумі "Україна 30" анонсував реформу приміського сполучення City Express у трьох містах України — Дніпрі, Києві та Харкові.