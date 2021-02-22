Зеленский анонсировал реформу пригородных электричек в трех городах Украины

В Днепре уже ведутся переговоры с потенциальным инвестором, а в Киеве и Харькове начали разработку концепции.

На форуме "Украина 30. Инфраструктура" президент Украины Владимир Зеленский анонсировал изменения в пригородном сообщении City-Express. Об этом стало известно из трансляции форума.

"Сейчас мы готовим проект City-Express. Это другой, качественный уровень пригородного сообщения. Первый этап включает Киев, Харьков и Днепр", — сообщил президент.

По его словам в Днепре уже ведутся переговоры с потенциальными инвесторами, а в Харькове и Киеве начата работа по разработке концепции. Цель проекта — решение вопроса с городским трафиком, а также повышение качества пригородного железнодорожного сообщения.

Мэр Днепра Борис Филатов подтвердил информацию о том, что работа над проектом ведется: "Да, действительно, и Офис Президента и руководство "Укрзализныци", проводили консультации с мэрией на предмет, как лучше оптимизировать транспортное сообщение в Днепре".

Проект в дальнейшем сможет соединить линию метро в Днепре с электричками в районе станции метро "Музейная".

На форуме министр инфраструктуры анонсировал в Украине строительство скоростного железнодорожного сообщения.

"Для реализации будущего проекта были выбраны следующие направления: Киев-Львов-граница, Киев-Одесса, Киев-Харьков и Киев-Днепр-Запорожье. Первая линия со скоростью движения до 250 км/ч соединит Львов с границей Польши", — заявил Криклий.

Напомним, в "УЗ" анонсировали новое приложение для покупки электронных билетов на поезда.

Ранее в Укрзализныци заявляли о разработке проекта по курсированию поездов в нескольких направлениях со скоростью до 350 км/ч.