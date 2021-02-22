Зеленський анонсував реформу приміських електричок у трьох містах України

У Дніпрі вже ведуть переговори з потенційним інвестором, а в Києві та Харкові почали розробку концепції.

На форумі "Україна 30. Інфраструктура" президент України Володимир Зеленський анонсував зміни у приміському сполученні City-Express. Про це стало відомо з трансляції форуму.

"Зараз ми готуємо проект City-Express. Це інший, якісний рівень приміського сполучення. Перший етап включає Київ, Харків і Дніпро", — повідомив президент.

За його словами у Дніпрі вже ведуть переговори з потенційними інвесторами, а в Харкові та Києві розпочато роботу з розробки концепції. Мета проекту — вирішення питання з міським трафіком, а також підвищення якості приміського залізничного сполучення.

Мер Дніпра Борис Філатов підтвердив інформацію про те, що робота над проектом ведеться: "Так, справді, і Офіс Президента, і керівництво "Укрзалізниці" проводили консультації з мерією на предмет, як краще оптимізувати транспортне сполучення в Дніпрі".

Проект у майбутньому зможе з'єднати лінію метро в Дніпрі з електричками у районі станції метро "Музейна".

На форумі міністр інфраструктури анонсував в Україні будівництво швидкісного залізничного сполучення.

"Для реалізації майбутнього проекту обрали такі напрямки: Київ-Львів-кордон, Київ-Одеса, Київ-Харків і Київ-Дніпро-Запоріжжя. Перша лінія зі швидкістю руху до 250 км/год з'єднає Львів з кордоном Польщі", — заявив Криклій .

Нагадаємо, в "УЗ" анонсували новий додаток для покупки електронних квитків на потяги.

Раніше в Укрзалізниці заявляли про розробку проекту про курсування поїздів у декількох напрямках зі швидкістю до 350 км/год.