"Укрзализныця" запустит новое приложение для покупки электронных билетов на поезда

Пассажиры смогут оплатить и предъявить проездные документы на обычных смартфонах.

Госпредприятие "Укрзализныця" планирует запустить новое приложение для покупки электронных билетов уже в 2021 году. Об этом сообщил директор по информационным технологиям Владимир Резник, его заявление опубликовано на официальном сайте.

Мобильное приложение уже разрабатывают для устройств под управлением операционных систем Android и iOS. Воспользовавшись программой, пассажиры смогут приобрести как обычные билеты на поезда, так и льготные проездные документы.

"Мы стремимся максимально диджитализировать все сервисы для наших клиентов. В настоящее время выполняем работы по разработке нового приложения для покупки билетов", — подчеркнул Владимир Резник в сообщении. — "С его помощью можно будет удобно заказать через персональный гаджет билеты на поезд и сопутствующие услуги, перечень которых будем расширять".

Вдобавок, "Укрзализныця" вскоре собирается заменить дорогостоящие валидаторы, которыми сотрудники пользуются сейчас, на доступные смартфоны. По словам Владимира Резника, сейчас даже обычная модель может считывать QR-код, который подтверждает подлинность билета и помогает проверять пассажиров. При этом смартфоны обходятся в разы дешевле, чем специальные мобильные терминалы.

"Для валидации электронных билетов уже разработано соответствующе мобильное приложение для операционной системы Android, которое сейчас проходит тестирование в реальном использовании", — добавил представитель акционерного общества.

Ранее сотрудники "Укразализныци" пожаловались на техническую отсталость тепловозов. Железнодорожники записали видеоролики, на которых пытались разогреть замерзшие стекла при помощи горящих клочков бумаги — в противном случае нельзя следить за дорогой, ведь окна покрывает корка льда. Благодаря такой тепловой уловке машинисты получают небольшие отдушины, сквозь которые можно смотреть.

"Ну что, Жмак [глава УЗ Владимир Жмак, — ред.]? Железнодорожники не заслуживают повышения зарплаты? Есть вопросы к руководству. Почему нет даже стеклообогревателей? Почему локомотивные бригады должны так страдать?", — поинтересовался автор видео.