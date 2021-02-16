"Укрзалізниця" запустить новий додаток для купівлі електронних квитків на потяги

Пасажири зможуть оплатити і пред'явити проїзні документи на звичайних смартфонах.

Держпідприємство "Укрзалізниця" планує запустити новий додаток для купівлі електронних квитків уже у 2021 році. Про це повідомив директор з інформаційних технологій Володимир Рєзнік, його заява опублікована на офіційному сайті.

Мобільний додаток уже розробляють для пристроїв під управлінням операційних систем Android і iOS. Скориставшись програмою, пасажири зможуть придбати як звичайні квитки на потяги, так і пільгові проїзні документи.

"Ми прагнемо максимально діджиталізувати всі сервіси для наших клієнтів. Наразі виконуємо роботи з розробки нової програми для купівлі квитків", — підкреслив Володимир Рєзнік у повідомленні. — "З його допомогою можна буде зручно замовити через персональний гаджет квитки на поїзд і супутні послуги, перелік яких будемо розширювати".

До того ж "Укрзалізниця" незабаром збирається замінити дорогі валідатори, якими співробітники користуються зараз, на доступні смартфони. За словами Володимира Рєзніка, зараз навіть звичайна модель може зчитувати QR-код, який підтверджує справжність квитка і допомагає перевіряти пасажирів. При цьому смартфони обходяться в рази дешевше, ніж спеціальні мобільні термінали.

"Для валідації електронних квитків уже розроблено відповідний мобільний додаток для операційної системи Android, який зараз проходить тестування в реальному використанні", — додав представник акціонерного товариства.

Раніше співробітники "Укрзалізниці" поскаржилися на технічну відсталість тепловозів. Залізничники записали відеоролики, на яких намагалися розігріти замерзле скло за допомогою палаючих шматків паперу — в іншому випадку не можна стежити за дорогою, адже вікна покриває кірка льоду. Завдяки такому тепловому виверту машиністи отримують невеликі віддушини, крізь які можна дивитися.

"Ну що, Жмак [голова УЗ Володимир Жмак, — ред.]? залізничники не заслуговують підвищення зарплати? Є питання до керівництва. Чому немає навіть склообігрівачів? Чому локомотивні бригади повинні так страждати?", — поцікавився автор відео.