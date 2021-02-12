Обогрев времен средневековья: машинисты "Укрзализныци" греют салоны тепловозов бумагой (видео)

Железнодорожники передали "привет" главе "Укразализныци". Им приходится бумагой отогревать лобовые окна, чтобы видеть дорогу.

Сотрудники "Укразализныци" записали два видеоролика, в которых продемонстрировали в каких условиях им приходится работать: они прямо в салонах тепловозов разжигают бумагу, чтобы отогреть окна и иметь возможность видеть дорогу. Ролики опубликовал Telegram-канал PavlovskyNews.

"Вот такая ситуация на сегодняшний день в локомотивах. Таким образом отогреваем окна, поскольку ничего не видно. Машинисты делают небольшие окошки, чтобы было видно хотя бы сигналы", — рассказал один из железнодорожников.

На видео продемонстрировали и то, что со стороны помощника машиниста через лобовое стекло вообще ничего не видно.

"Ну что, Жмак [глава УЗ Владимир Жмак, — ред.]? Железнодорожники не заслуживают повышения зарплаты? Есть вопросы к руководству. Почему нет даже стеклообогревателей? Почему локомотивные бригады должны так страдать?", — спросил железнодорожник.

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Напомним, в начале декабря в сети появились видео проводника УЗ, который рубил дрова для отопления вагона. Такая "обязанность" проводника удивила пользователей сети, особенно учитывая резонансные события вокруг единственного железнодорожного перевозчика страны. Комментаторы вспомнили аномально высокие зарплаты топ-чиновников компании.

Позже УЗ выпустила видеоролик, в котором представительница компании Елена Лось рассказала, что проводники в рабочее время рубят дрова из-за того, что половина железнодорожных путей не электрифицированы, потому вагоны приходится подтапливать дровами с углем.